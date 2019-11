Denunció que drogaron a su hija en el Club Universitario: "No se podía mover ni podía hablar"

Un hombre de Coronel Pringles denunció que su hija fue drogada el viernes pasado en el Club Universitario de Bahía Blanca.

"Estaba con los ojos abiertos, no se podía mover, no podía hablar, no tenía voluntad", dijo Marcelo Rapetti por LU2.

Contó que se enteraron de lo ocurrido por un llamado de una amiga "a las 4 o 5 de la mañana".

Rapetti indicó que su hija reside en Bahía Blanca por estudio y había salido por el cumpleaños de una amiga.

La denuncia fue radicada en la comisaría Segunda: "Vi comentarios en las redes sociales de gente que le pasó lo mismo; lástima que en todos los casos no se haga la denuncia para que tenga más fuerza", señaló el vecino de Pringles.

La chica, de 21 años según consta en la denuncia, fue llevada al Hospital Municipal, donde los análisis le dieron bien. Su papá comunicó que la estudiante "ahora está muy bien".

"No nos comunicamos con las autoridades del Club: me gustaría encontrarme con el responsable para que dé una explicación", agregó el hombre.

Qué pasó

Las amigas de la joven le contaron a la familia que habían ido al baño del Club, donde una señora que llevaba una remera naranja de seguridad quiso ayudar a la chica de Pringles a acomodarse la ropa.

Sostuvieron que cuando la joven se agachó, la señora le introdujo algo en su boca.

De acuerdo con la descripción, la mujer es "petisa, de tez morena y tenía el cabello recogido con una cola".