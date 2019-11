Imágenes y repercusiones de la segunda fecha del Estival 2019/2020

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Fiel a su costumbre, el medanense Esteban Mancini volvió a festejar en lo más alto del podio en una segunda programación, tal como lo hace desde hace 4 temporadas veraniegas consecutivas.

La continuidad del torneo presentó otras variables respecto a la apertura del ciclo Estival 2019/2020, especialmente en las prestaciones del circuito, pero el ex bicampeón, “Poleman” en series y semis, se mostró aún más contundente y preciso que una semana atrás.

Dos de dos para Mancini en igual cantidad de fechas (aseguró 6 puntos para el inicio del Playoff), lo que claramente presagia su condición de candidato excluyente y su efectiva reaparición en los primeros planos.

Continuando la escala de valores, y confirmando el buen potencial exhibido en la apertura, encontramos a Roy Altamirano (corrió a Mancini hasta la última vuelta), Luciano Vallejos (la exclusión no empaña su veloz herramienta), Leonel Ramos, Rodrigo Perugini, Luciano Franchi (no se fue del todo conforme) y Matías Lastra Meler.

En buena hora por la reaparición puntera de Sebastián Burgos, la paulatina recuperación del campeón Fernando Caputo (a fuerza de manejo) y la sangre nueva que empuja fuerte a través de nombres como Omar Koop, Facundo Sabbatini y Nahuel Smith, entre otros.

Otros, en tanto, continúan en el catálogo de “pendientes”. Allí podemos encuadrar a: Claudio Roth (rompió en semifinales), Julio Monteros (volcó en la final), Kevin Altamirano (rompió antes de su serie), Gabriel Schiebelbein, Gastón Pérez y Emiliano Urretabiscaya, por caso.

Sea como fuere, aún es muy prematuro para elaborar grandes conjeturas a partir de lo ocurrido; recién transcurrieron 2 de los 18 capítulos del certamen.

Aunque de algo sí podemos estar seguros: el Patito Mancini volvió a ser aquel temible, rápido y contundente piloto, que, si el medio lo acompaña, no se apiada de nada ni de nadie...

Noche picante

La sección “polémicas” se inició en la octava serie, tras un apretón de Lucas Grill sobre Fabián Colturi en la recta opuesta. Dicha circunstancia (Grill fue enviado a tercera fila), marcó el punto final en la noche del Petiso de Dorrego.

“No tuve mala intención, de hecho nunca lo vi a Fabián. Nos tocamos en el momento que yo tiro el auto al derrape”, contó Lucas. Colturi, por su parte, no pensó lo mismo: “Así no se puede correr, me tiró contra la pared y me rompió todo el auto”, sostuvo.

El momento más picante se produjo en la tercera semi, con un principal actor protagónico: Luciano Benedetti, artífice de dos maniobras que dieron bastante que hablar en las tribunas.

La primera de ellas, en la partida, cuando la máquina negra N°16 se corrió hacia adentro antes de tiempo sobre la marcha de Leonel Ramos, que a la postre le valió dos segundos de recargo. “No tiene códigos”, dijo luego el Piraña.

Posteriormente, en plena competencia, Lucho le dio un toquecito en plena recta principal a su tocayo Vallejos, cuando éste parecía quitarle la vanguardia por el radio interno. La cosa siguió en boxes, con idas y vueltas verbales, y algún que otro empujón...

“Esto es Midget”, expresó Benedetti ante la consulta “Off the record”, tratando de quitarle dramatismo a la situación.

“Asumo la responsabilidad”

El suelo del Héctor Evaristo Plano no ofreció las mismas garantías para acelerar y derrapar que en la apertura de certamen. Por el contrario, el excedente de tierra aplicado en la semana no brindó los resultados esperados.

“Quise probar algo distinto, acatando el pedido de los pilotos, y salió mal. Ese es el riesgo de buscar una pista más traccionadora. Asumo la responsabilidad”, expresó Daniel Vicente, encargado del tratamiento del circuito, en el programa “A Las Chapas” que se emite por la señal de cable Telefé Bahía.

Será cuestión de volver atrás y recuperar el compacto y traccionador piso de la primera jornada, que, sin excedentes, respondió acorde, tanto en términos de seguridad como de rendimiento, a la exigencia de un parque de 104 máquinas.