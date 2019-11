Pese a la derrota, los hinchas de River recibieron al plantel con un banderazo de apoyo

Pese a perder la final de la Copa Libertadores, los hinchas de River recibieron esta tarde al plantel con un banderazo de apoyo en las puertas del Monumental.

La delegación, comandada por el técnico Marcelo Gallardo, bajó del micro para saludar a todos los fanáticos y agradecerles el gesto.

"No me importa si ganás, no me importa si perdés", cantaron los hinchas "millonarios" frente al estadio.

"Por eso yo te aliento de la cuna hasta el cajón, no me importa si ganás, NO ME IMPORTA SI PERDÉS". #RecibimientoMonumental ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/FgV0Wd5ztf — La Página Millonaria (@RiverLPM) November 24, 2019

Ayer, Flamengo le ganó la final a River por 2-1 en el cierre del encuentro y se quedó con la Copa. (La Página Millonaria y La Nueva.)