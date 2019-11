¿Qué dijo el bahiense que debutó a nivel internacional en España?

El rugby bahiense sumó otra mención con el debut de Nicolás Jurado en la selección de España.

El estreno del primera línea con la casaca roja fue en el amistoso que el XV del León disputó el sábado frente a Hong Kong.

La victoria quedó para el equipo español por 29 a 7, partido disputado en el estadio central de la Ciudad Universitaria de Madrid, ante 4 mil personas.

“El partido me dejó muy buenas sensaciones, la verdad es que hay un gran grupo. Es otro ritmo de juego, por lo que si quiero estar en el siguiente nivel voy a tener que trabajar mucho”, expresó el actual jugador de Silverstorm El Salvador (Valladolid).

Los bahienses Nicolás Jurado y Federico Castelioni.

“Es un gran escalón. Ya soy internacional y eso me pone muy contento”, agregó el pilar surgido en Sociedad Sportiva.

Jurado ingresó a los 53m.

Pero el otro dato valioso es que España contó con dos bahienses en su plantel, ya que también participó Federico Casteglioni.

El ex wing/fullback de Argentino, hoy en Independiente de Santander, también formó parte de los definidores (entró a los 64m.).

Feta ya acumula 26 partidos internacionales con España, seleccionado con el que debutó ante Portugal el 14 de marzo de 2015.

La ventana de noviembre marcó los últimos partidos de España en la temporada, en la que cerró con nueve victorias en 10 presentaciones.

El próximo desafío será el campeonato Europeo, que se jugará entre febrero y marzo del año próximo.

Try con sello Piraña

Por el amistoso de la selección de España, este fin de semana no hubo actividad en la máxima categoría de la liga profesional (División de Honor).

Sí se jugó la novena fecha en el ascenso, categoría que también cuenta con participación bahiense.

En el grupo A los vascos de Getxo golearon a Uribealdea por 66 a 15 de local.

En el ganador apoyó try el wing bahiense Gregorio Sáenz -ex jugador de Universitario- mientras que el segunda línea Gregorio Zabaloy ingresó a los 41m.

También hubo victoria para el otro equipo vasco, Gernika, que derrotó a Zarautz RT por 27 a 16 de visitante.

Federico Stein (Gernika). Foto: Pedro Urrutxua.

Jugaron para el ganador Bruno Mercanti, Federico Lezano y Federico Stein como titulares (baja por lesión Matías Barrera).

Getxo sigue liderando la zona A en condición de invicto (44 puntos, en 9 partidos). Lo sigue Gernika con 36 (7/2).

Por su parte Universidad San Jorge Fénix, con la participación del ala Agustín Veroli, goleó a Andemen Tatami 92 a 10.

No hubo tries en este caso para el ex Argentino, aunque se mantiene 5º en la tabla general de tryman del grupo, con 8 conquistas.

Fénix es escolta del sector B, con 39 puntos y una campaña de 8 victorias y una derrota.