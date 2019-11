Liga U17: Pacífico completó las semifinales con una derrota ante Wilde

Terminó este mediodía en el William Harding Green una de las zonas de las semifinales de la Liga U17 femenina de básquetbol.

Pacífico, que había comenzado el fin de semana derrotando a Sol de Mayo (Viedma), no pudo en sus dos siguientes compromisos y, por consiguiente, no logró avanzar al Final Four.

Dicho privilegio recayó en Lanús, que esta mañana superó a las viedmenses por 83 a 43.

A continuación, el Verde perdió con Wilde Sporting Club por 79 a 66.

En el local hubo 22 puntos de Paloma Vecchi y 21 de Maitena Vázquez; mientras que Morena Astudillo lideró a la visita con 27 unidades y 14 rebotes.

Posiciones: 1º) Lanús, 3 puntos (3-0); 2º) Wilde, 5 (2-1); 3º) Pacífico, 4 (1-2); y 4º) Sol de Mayo, 3 (0-3).

Programa de partidos

Viernes 22

​Lanús 58-48 Wilde

Pacífico 65-54 Sol de Mayo

Sábado 23

Wilde 74-46 Sol de Mayo

Pacífico 64-98 Lanús

Domingo 24

Lanús 83-43 Sol de Mayo

Pacifico 66-79 Wilde

Plantel de Pacífico

4 - Maitena Vázquez

5 - Juliana Salvarezza

6 - Delfina Báncora

7 - Bianca Cragno

8 - Chabela García

9 - María Azul Carli

10 - Violeta Del Molino

11 - Martina Silva

12 - Victoria López

13 - Paloma Vecchi

14 - Josefina Ducournau

15 - Valentina Rompani

DT - Bruno Sagripandi

AT - Mario Minervino