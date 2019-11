Fin de año: aumentan las consultas en Salud Mental

Por Cecilia Corradetti / ccorradetti@lanueva.com

Llega fin de año y, con él, la época de balances.

Momento de pensar en los logros obtenidos, aquellos que no pudieron cumplirse, las frustraciones, las presiones, los desafíos...

Todo parece agolparse en esta época que transcurre estrepitosamente y que, en muchos casos, se ve reflejada en el incremento de consultas.

Así lo admitió el licenciado Hugo Kern, titular del área de Salud Mental del Hospital Municipal, quien sostuvo que suele suceder que sobre fin de año “todas las cuestiones pendientes se ven urgenciadas para cambiarlas”.

“Es un estilo de consulta ligado a la urgencia, una consulta que no se sostiene en el tiempo porque, insisto, se intenta resolver en un mes lo que no se hizo en el año”, destacó, para contraponer que los verdaderos cambios llevan tiempo y se realizan con perseverancia y disciplina.

Pero hay mucho más en esta época que muchos, por otro lado, añoran y otros rechazan y tiene que ver con el mandato cultural de que la época festiva es eterna.

“Es el after del after, esa idea de que las fiestas son eternas”, expresó el especialista, para señalar que la franja más vulnerable es la de los jóvenes que no cuentan con el acompañamiento familiar.

“Por otro lado, las pautas de consumo favorecen la exposición a factores de riesgo y aumenta la vulnerabilidad”, remarcó.

En definitiva, completó Kern, la franja más compleja siempre resulta la más joven: entre los 12 y los 24 años, producto, además de la sociedad de consumo, de la baja autoestima producto del bullying y del escaso tiempo de padres con sus hijos que predisponen a la angustia.

Estos datos fueron avalados por la licenciada Carina Marinsalta, trabajadora social del área, quien se refirió al progresivo aumento en la demanda de atención de jóvenes y adolescentes, hecho que se ha puesto en evidencia desde los últimos meses y sostuvo que “el contexto en el que vivimos a diario condiciona y genera situaciones que predisponen al sufrimiento y a la angustia”.

Expresó que la mayoría de las consultas llega a través de instituciones que trabajan con adolescentes y jóvenes, atentas a situaciones que tienen que ver con autolesiones, ideación, suicidio y consumos problemáticos.

“Lo importante es que también se ha notado un incremento en el trabajo interinstitucional en red y desde una mirada de salud integral para responder a cada caso”.

De este modo, agregó que se reciben consultas y derivaciones no solo del equipo de admisión que atiende en el Hospital Municipal, sino también de otras instituciones de salud, servicios locales, instituciones de niñez y adolescencia, escuelas publicas y privadas de los niveles primarios y secundarios, institutos terciarios y universidades.

“Si bien trabajamos con todas la franjas etarias, nuestra mayor dedicación se centra en la atención de jóvenes y adolescentes y en la contención y orientación a padres y familiares”, expuso.

“Se trabaja con los equipos institucionales realizando un apoyo matricial, con la familia y con el adolescentes en terapia individual, grupal y sugiriendo la participación en alguno de los dispositivos”, añadió.

Sufrimiento psíquico, es decir lo relacionado con consumos problemáticos de sustancias, ideación e intentos de suicidio, padecimientos mentales graves, aislamiento, situaciones de falta de acompañamiento de los adultos a niños y adolescentes son casos que se repiten, explicó la trabajadora social.

Si se considera a la salud mental como una construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de las personas, como un proceso determinado por componentes históricos, sociales, económicos, culturales, biológicos y psicológicos, “el contexto en el que vivimos a diario condiciona y genera situaciones que predisponen al sufrimiento y a la angustia”.

Las personas que llegan al área lo hacen luego de una entrevista de admisión con el equipo interdisciplinario de la Unidad de Toxicologia, en consultorios externos del Hospital Municipal.

De este modo, dijo, en la sede de Güemes 52, dependiente de Salud Mental, se ofrecen diferentes dispositivos: espacios de terapia individual y grupal, grupos de padres y familiares, espacios de Salud Mental y Cultura, Área Psi y “La buena noticia sos vos”.