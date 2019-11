La UNS reconoció al personal jubilado de la institución

Como ocurre cada año, un acto de agradecimiento al personal docente y no docente recientemente jubilado se llevó a cabo en el Aula Magna del Rectorado ayer por la mañana.

Acompañaron a los 22 reconocidos autoridades del Rectorado encabezadas por el vicerrector, doctor Javier Orozco, y de varios Departamentos académicos. Cerraron la ceremonia el Coro Universitario y la Peña folklórica de las Escuelas Medias.

"No importa desde qué labor: docente o no docente, cada uno de ustedes contribuyó a que quienes poblamos esta universidad tengamos uno de los mejores trabajos del mundo", dijo Orozco a los reconocidos, según el portal de la UNS.

Los reconocidos -20 docentes y 2 no docentes- fueron Susana León, Jorge Espié, María Marta Corte, Andrea López Cazorla, Susana Morelli y Elisa Parodi. También, Máximo Levi, Maico Trad, y Norberto Jorge Castellani. También, Jorge Carrica, Gerardo Perillo, Jorge Spagnuolo, María Cintia Piccolo, Diana Ribas, Liliana Castelli y Carlos Ginés. Junto a ellos estuvieron Oscar Herrera, Alberto Bandoni, Marta Duarte, Lidia Quinzani, Silvana Saidman y Noemí Andreucetti

Luego, les manifestó su compromiso: "Vamos a cuidar lo que han edificado, para que el día que deseen recorrer esta casa nuevamente, o para que cuando naveguen las noticias y nos encuentren, se sientan satisfechos de lo que somos y comprueben que su propio espacio sigue activo y vital".

"Claramente este no es un acto de despedida, porque la Universidad nunca cierra las puertas a los que se van. Es un acto donde se celebra la gratitud de la institución por las décadas de trabajo y los esfuerzos que ustedes le han dedicado", agregó.

"Espero que desde el lugar que les toque transitar en esta nueva etapa nos incluyan en sus sueños y horizontes, para que sigamos juntos formando mejores ciudadanos, comprometidos, críticos pero tolerantes, conscientes y con la sensibilidad necesaria para comprender el mundo que nos rodea", concluyó el vicerrector.

Los distinguidos

Agronomía

Susana Amanda León

Comenzó su carrera docente en 1967, como ayudante alumno, mientras cursaba Agronomía en el histórico edificio de Rondeau 29. Se recibió en 1971 y fue profesora de la cátedra Higiene Pecuaria hasta finales de 2018. “Para mí es un honor de haber estudiado en la UNS, cuna de mi modesto saber, en donde aprendí el respeto y el honor al trabajo profesional. Muchas gracias!”

Jorge Espié

Ingresó hace 33 años en Mantenimiento General y la última década estuvo a cargo del Apicultura e invernáculos. “Mis palabras son solo de agradecimiento a la UNS y particularmente al Departamento de Agronomía, por haberme permitido colaborar en la formación de profesionales del área y a la confianza depositada para llevar adelante el área de apicultura e invernáculos a lo que la parte práctica se refiere. Y por supuesto a todos mis compañeros no docentes que siempre me trataron con afecto y respeto, muy bien ganado.

Biología, Bioquímica y Farmacia

María Marta Corte

Egresada de la universidad de La Plata como médica y con la especialidad de Anatomía Patológica se desempeñó durante 32 años como ayudante en la Cátedra de Histología y Embriología, luego transformada en Anátomo-Histología, del departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia.

“Mi inspiración fueron mis padres: Yuki y Alfredo Corte, ambos docentes de la UNS, que me enseñaron con su ejemplo el amor por la didáctica y el respeto a todos por igual. Mi apoyo incondicional fueron mi esposa (quien también se jubila hoy) e hijos. Mi motivación fue tratar de devolver a la universidad pública algo al menos, de todo lo que me brindó e intentar facilitar a otros el aprendizaje y el razonamiento. Gracias a la UNS y a mis compañeros por darme esta oportunidad.

Andrea López Cazorla

Oriunda de La Plata, en donde egresó de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, llegó a Bahía Blanca en 1977 e ingresó como becaria al CONICET en 1979. En ese mismo año, comenzó a dar clase en Zoología de Vertebrados, durante 39 años.

“La UNS significó mi segundo hogar”, resume Andrea López Cazorla.



Susana Morelli

Puntaltense, estudió la licenciatura en Bioquímica y sabía desde el inicio que se dedicaría a la investigación. Empezó en el INIBIBB su carrera profesional y durante 37 años fue docente (desde ayudante adscripto a profesor exclusivo).

“Agradezco a mis padres que me posibilitaron estudiar y a los que me acompañaron en esta etapa de mi vida personal y profesional. Siempre me sentiré

parte de la UNS”.

Elisa Parodi

Desde Córdoba, llegó con su título de Profesora en Biología en 1980 y entró como Ayudante en la Cátedra de Plantas Avasculares. Obtuvo en la UNS la Licenciatura y el Doctorado. Durante 21 años fui simultáneamente Profesora en 4 asignaturas del Área Biología Acuática, para las carreras de Biología y de Oceanografía:

“La UNS no solo me abrió sus puertas, sino que lo hizo para toda mi familia y nos dio la posibilidad de alcanzar nuestros sueños al posibilitarnos crecer y perfeccionarnos como docentes e investigadores. Fue nuestro segundo hogar, parte fundamental de nuestras vidas ya que allí encontramos gente buena que de amigos pasaron a ser nuestra nueva familia bahiense.

Derecho

Máximo Levi

Fue docente de Contador Público y Abogacía, y si bien la docencia no fue su primera vocación, disfrutó durante 16 años enseñando y aprendiendo, a recibir y dar conocimientos, a varias generaciones de estudiantes. Las autoridades me han permitido aplicar criterios pedagógicos amplios y más comprensibles para nuestros alumnos y enseñar que el Derecho de Trabajo no es una materia de una carrera únicamente, sino que demuestra una manera de dignificar la tarea del ser humano.

“Siento un gran orgullo en decir que pertenecí y pertenezco a los claustros de la UNS. Solo espero haber honrado la tarea que se me encomendó”, resumió.

Maico Trad

Comenzó la docencia en la UNS en el año 1998, como Ayudante de Docencia en la Cátedra de Derecho de los Contratos. A partir del año 2000 fui Asistente de Docencia en la Cátedra de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, cargos que ejerció hasta su retiro. También fue profesor en la licenciatura en turismo.

“Me retiré por haber cumplido 70 años. Doy gracias a la UNS, por haberme permitido desarrollar mi actividad docente. Agradezco también a mis compañeros de las distintas cátedras con quienes mantuve y mantengo una excelente relación”.

Física

Norberto Jorge Castellani

Nació en Buenos Aires y se recibió de Licenciado en Física en el Instituto Balseiro en 1980. Continuó sus estudios de Posgrado en Ingeniería Química en Bahía Blanca y al mismo tiempo ingresé como docente en el Área de Física y posteriormente Dpto. de Física de la UNS. En el año 1994 logró una titulación doctoral por la Université Louis Pasteur. Ejerció la docencia durante 35 años, entre los cuales también fue director decano.

“Fue en el ámbito de la UNS donde logré cristalizar mi desempeño profesional. Durante toda mi carrera enfrenté muchos desafíos, recibí apoyo y logré cultivar una relación a nivel laboral y académica que considero maravillosa. Mi agradecimiento abarca, primeramente a mi esposa e hijas, a mis amigos, a mis colegas de trabajo, tanto docentes como no docentes, y especialmente a mis tesistas”, dijo.

Geología

Jorge Carrica

Bahiense, hijo de padre empleado de comercio y madre maestra. Gracias a la enseñanza pública, según afirma, terminó sus estudios preuniversitarios e ingresó a la UNS en 1972 para estudiar Lic. En Ciencias Geológicas y doctorarse. Fue becario en CONICET y desde 1988 docente de Hidrogeología.

Ocupó la presidencia de la Asamblea Universitaria, fue Secretario General del CSU (2007-2009) y Director Decano Dpto. Geología.

“La UNS fue mi segundo hogar. Me formó no solo como profesional, docente, investigador y en cargos de Gestión, sino también, ética y moralmente. Conocí a mi esposa en el Club Universitario, mis dos hijos se educaron en establecimientos de la UNS, en síntesis la mayor parte de mi vida giró en torno a esta querida y prestigiosa institución”.

Gerardo Perillo

Nacido en Capital Federal, se graduó de Lic en Cs. Geológicas (UBA) y PhD en Oceanografía (Old Dominion U., USA). Vino a Bahía Blanca como profesor visitante de la carrera de Oceanografía en 1982. En noviembre de 1982, ingresó al CONICET en el Instituto Argentino de Oceanografía. Siendo además profesor en los departamentos de Cs. Naturales, Física, Geología, y Geografía y Turismo.

“Mi venida a la UNS fue totalmente inesperada, pero ello cambió totalmente mi vida y la de mi familia. Creo que fue una de esas oportunidades que pudimos aprovechar que nos dio mucho de los que somos en la actualidad”.

Jorge Spagnuolo

Egresó como Licenciado en Geología en 1979 y un año después se inició como docente auxiliar en la Cátedra de Geofísica, a la que a lo largo de los años sumó otras materias. Fue investigador del CONICET y en 2005 obtuve el grado de Dr. en Geología Desde el año 2009 tuve a cargo, como Profesor Adjunto D/S, la cátedra de Geofísica y en 2017 y 2018, además de la materia Geofísica para la licenciatura en Geología, las materias Métodos Geofísicos y Sismología para la carrera de Licenciatura en Geofísica.

“Guardo el mejor de los recuerdos de mi paso por esta casa de estudios, tanto en lo concerniente a mi etapa como estudiante como en la de docente. Allí transcurrió toda mi vida profesional como una experiencia de crecimiento personal”.

Geografía y Turismo

María Cintia Píccolo

Nació en Puerto Belgrano, estudió en la Universidad de Buenos Aires y en Estados Unidos. En 1982 es invitada como Profesora Visitante en la Carrera de Oceanografía de la UNS. Luego se incorpora por concurso a la universidad y fue docente de la materia Hidrografía Continental y Marina en el Depto de Geografia y Turismo.

Fue Consejera departamental durante 25 años y Secretaria General de Ciencia y Tecnologia de la UNS, ayudando a implementar el Sistema SIGEVA UNS, como así también Coordinadora de la Comisión Curricular de la Carrera de Oceanografia.

“La Universidad me dio muchas satisfacciones. Pero la más importante fue la oportunidad de trabajar en lo que me gusta: la docencia con todo lo que implica. No solo en transmitir conocimientos académicos sino compartir con la gente joven que se acercaba a trabajar conmigo experiencias de vida que los ayudaran a lograr sus sueños”.

Humanidades

Diana Ribas

Ingresó a las Escuelas Medias en 1970, estudió el Profesorado de Enseñanza Primaria y la licenciatura en Historia. Descubrió tempranamente su pasión por la docencia, actividad que ejerció también en el Departamento de Ciencias Sociales (como se llamaba en aquella época), desde 1980 como ayudante-alumna en el área Historia del Arte, en donde pude disfrutar otra de sus prácticas preferidas como historia cultural de la región, y finalizar el doctorado en Historia en 2008.

En estos casi 50 años, encontré mis mejores amigos, compartí experiencias inolvidables y aprendí que la democracia es una construcción continua en el aula y en los órganos de gobierno, siempre perfectible, que da la posibilidad de políticas de Estado que garanticen la igualdad de oportunidades. Muchas gracias por haber sido mi segunda Casa durante la mayor parte de mi vida”.

Ingeniería

Liliana Castelli

"Nació en Puan y llegó a la UNS, en la cual obtuvo su título profesional de grado. Luego, esta Casa de Altos Estudios, dice, le abrió sus puertas para poder desarrollar su vida profesional y su vocación docente y de investigación, además en actividades de gestión, en la dirección de una de las prestigiosas Escuelas Medias (EAyG).

“He compartido siempre excelentes equipos de trabajo con grandes valores humanos, que hicieron que disfrute con felicidad de mis actividades. Agradezco a docentes y no docentes que me acompañaron y confiaron en mí, y además permitieron mi realización personal y familiar. Siento un gran orgullo de haber transcurrido mi vida profesional y laboral en la UNS".

Carlos Ginés

Ingeniero Civil y MSc. en Ingeniería Portuaria en el Institute of Hydraulic Engineering (IHE) dependiente de la Universidad Tecnológica de Delft, Holanda. Nacido en Bahía Blanca, inició sus estudios de Ingeniería Civil en la UNS en el año 1971 y la docencia cuatro años más tarde.

“Desde los 5 años vivo a 200 metros de la sede Alem de la UNS donde inicié mis estudios en el año 1971. Desde el primer día que crucé el portal de edificio principal, sentí que pasaba a ser mi segunda casa…sigue siéndolo y lo será siempre. El comentario frecuente a mis amigos era que estando tan cerca, cuando el profesor de turno entraba al aula y saludaba, yo salía corriendo desde mi casa para asistir a clase.

Siempre me sentí apoyado y contenido por la institución y sus funcionarios. Me formaron como profesional y como persona. Por suerte, tuve varios ejemplos a seguir que me mostraron el camino de la honestidad y la ética profesional. Un reconocimiento desde lo más profundo de mi corazón a mi esposa, la Dra. María Marta CORTE, quien coincidentemente está siendo reconocida en este mismo acto, mis hijos Paula y Santiago, y ami madre, que siempre me apoyaron en mis locuras. Los quiero mucho”.

Intendencia

Oscar Herrera ingresó en 1986. Fue el primer guardia en Agricultura y Ganadería “cuando no llegaba el colectivo ni había asfalto”, recuerda. nLuego integró el área de Seguridad e Higiene, Mantenimiento y Mayordomía en las EMUNS, en Geología, Biología y Ciencias de la Computación.

“La UNS fue todo para mí; significó trabajo efectivo, buenos compañeros. Y también pude realizar trabajos de albañilería en las jaulas de los animales. Tengo los mejores recuerdos”.

Ing. Química

Alberto Bandoni

Nacido en Mercedes (Bs.As.), Alberto se graduó de Ingeniero Químico en la Univ. Nac. de La Plata en 1979. En 1982 llega a Bahía para hacer el Doctorado el Ing. Qca. y se gradúa en 1987. Su carrera docente de más de 35 años se desarrolló en el Dpto. de Ing. Qca. de la UNS. Fue Profesor en la Univ. de Sidney, Australia.

Fue Director-Decano del Dpto. de Ing. Qca. y miembro del Consejo Superior y Asamblea Universitaria. Su actividad de investigación se desarrolló en PLAPIQUI.

Al comienzo fue un sueño hacer un posgrado y obtener un cargo de profesor e investigador. Luego una realidad que marcó mi vida por casi 40 años. Participé y me desempeñé en todos sus claustros y dependencias. Fue y será un gran orgullo ser parte de esta institución y seguirá estando siempre en mi corazón.

Marta Duarte

Egresada de la UNS, como ingeniera química y luego doctora en Química. Comenzó a trabajar como docente en la UNS en 1977. Desarrolló su actividad laboral en lo que ahora es el Departamento de Ingeniería Química.

“La Universidad fue una parte importante de mi vida durante 42 años, y donde adquirí muchos conocimientos, experiencias y buenos amigos. Quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas con las que trabajé a lo largo de ese período”.

Lidia Quinzani

Originaria de Ayacucho, Pcia. de Buenos Aires, comenzó a estudiar Ing. Química en la UNS en 1975 gracias a la visión y empuje de mis padres. Aquí también realizó luego la Maestría en Ing. Química. Desde 1981, con una interrupción de seis años, actuò como docente de esta casa de estudios.

Paralelamente fue sido investigadora del CONICET, Vicedirectora y Secretaria Académica de Departamento, a la vez que integrante de varias Comisiones de Secretarías Generales y Departamentales.

“Desde joven tuve una fuerte vocación hacia las ciencias exactas y hacia la docencia. La UNS me permitió combinar ambas cosas, a un nivel de excelencia que nunca hubiera imaginado en mis inicios, y hacer de mi profesión prácticamente un hobby. En eso contribuyeron, sin duda, mis compañeros de trabajo de todos estos años, docentes y no docentes por igual, mis padres y mi hermano con su apoyo indescriptible, y los alumnos, fuente inagotable de mi propio aprendizaje constante.

Silvana Saidman

Estudió Licenciatura en Química en la Universidad Nacional de Tucumán. Luego realizó su Tesis de Doctorado en el INIFTA (Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas) de la Universidad Nacional de La Plata. Por motivos personales se trasladó a Bahía Blanca en 1987.

Desde ese entonces sus actividades de investigación se desarrollaron en el INIEC (Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión) de la UNS. También fue docente en el Departamento de Ingeniería Química. “Valoro enormemente el haber podido realizar mi trabajo, tanto en investigación como en docencia, en el ámbito de la educación pública."



Química

Noemí Andreucetti

Se recibió de Ingeniera Química en la UNS en 1982 y siempre supo que quería continuar unida a esta universidad. Comenzó una Beca de Iniciación en la Investigación de la CIC (Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires) . También obtuve un cargo docente a partir de 1986 y así comenzó una larga carrera como docente e investigadora (de casi 35 años), durante la cual realizó el Doctorado en Química trabajando en conjunto con el grupo de Polímeros del Instituto PLAPIQUI (UNS-CONICET) y me desempeñé como docente en materias de grado y posgrado relacionadas con el uso de las radiaciones ionizantes en áreas de química, bioquímica e industria.

"Nuestras materias de grado y cursos técnicos para la industria, formaron varias generaciones de profesionales que debían obtener su permiso para el manejo de fuentes radiactivas. Con orgullo puedo decir que por muchos años fuimos los únicos que podían dar esos cursos en una universidad nacional del interior del país. Cursos y materias de grado acreditados por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) hasta la actualidad.

"Me llena de orgullo haber sido Profesora de esta universidad y haberla visto crecer todos estos años, la gran cantidad de nuevos institutos de investigación, el aumento de los doctorados, materias de posgrado, el hermoso campus de Palihue. En fin…tiene todo un futuro por delante!!!”.