Patagones: confirman la condena contra un policía por vejaciones

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó la pena en suspenso -no irá preso- que le había impuesto la justicia en lo Correccional a un policía de Carmen de Patagones acusado del delito de vejaciones.

Se trata de Diego Martín Monteiro, a quien le aplicaron la sanción de dos años y medio de prisión de ejecución condicional, dos años de reglas de conducta y 5 de inhabilitación especial para ejercer funciones públicas.

El fallo dictado por el juez en lo Correccional José Luis Rojas fue confirmado en los últimos días por la Sala I de la Cámara, con los votos de los camaristas Guillermo Giambelluca y Pablo Soumoulou, que rechazó el recurso de apelación de la abogada Fabiana Vannini, defensora oficial del acusado.

Vannini había planteado la falta de acreditación de la autoría (beneficio de la duda), por un lado, y también cuestionó la pena, al considerarla arbitraria infundada y excesiva.

El hecho se produjo el 28 de julio de 2016, en la Estación Comunal de Policía de Carmen de Patagones.

Todo se originó cuando la víctima, a quien en el fallo se identificó como "testigo X", se encontraba cerca de su domicilio y observó el paso de un patrullero que trasladaba a su primo supuestamente detenido.

Al paso del vehículo oficial, la mujer arrojó una piedra, hecho que también motivó su aprehensión.

"'Acá te voy a dar...'"

"X" fue trasladada a la dependencia policial y quedó demorada en un pasillo, sentada en el piso y con las manos esposadas en su espalda.

"Ah, vos sos pariente de C., acá te voy a dar...", le habría advertido Monteiro cuando la vio.

Según el relato de la joven, que fue corroborado con otros elementos de prueba, el policía le pegó una patada y 3 golpes de puño en el abdomen y en un ojo. Esa acción, agregó "X", fue en presencia de otros dos uniformados.

En principio, y por temor, la mujer no quiso denunciar el caso, aunque lo hizo cuando trasladaron a su familiar a Bahía Blanca, para declarar, y ella también se presentó. Al advertir que tenía un ojo negro, un policía de este medio le aconsejó formular la denuncia.

Para la Cámara, no hay indicios que permitan suponer una falsa imputación, ya que acusó a un policía que no había participado de su aprehensión, como sí lo habían hecho Raúl Andrés Bahamonte y Alberto Oscar Ríos, quienes, a su vez, declararon que la mujer, ya en la comisaría, estaba arrepentida de haber atacado el patrullero, lloraba y pedía perdón.

"No se aprecia razón por la que cambiaría su actitud para imputar falsamente a alguien que ni siquiera había participado en su detención", ratificaron los jueces.

Además tomaron como "un dato no menor" que el familiar detenido de "X" le había lesionado un dedo a Monteiro y había agredido gravemente en un ojo a otro policía, durante el procedimiento que determinó su captura.

"El plexo probatorio no se ve devaluado ni se conmueve tampoco con las declaraciones ofrecidas por los funcionarios policiales actuantes, ya que como bien indica el señor juez a-quo (Rojas), tanto Bahamonde como Ríos y Díaz, si bien expresaron que no habían apreciado que alguien pegara a 'X', admitieron también no haber permanecido durante todo el lapso de tiempo en que el prevenido pudo permanecer en la seccional", agregaron.

Para los jueces, no hay "arbitrariedad"

Cuestionamiento. La defensa oficial del policía consideraba exagerada la pena impuesta. Para los camaristas Giambelluca y Soumoulou, "se ajusta a derecho" y en el caso "no hay arbitrariedad".

La mitad del máximo. "Es dable advertir por un lado que el máximo de sanción prevista es de 5 años", explicaron.