Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

La seguridad en el Midget es una materia inagotable. No obstante ello, tampoco podemos negar que en las últimas décadas, las distintas implementaciones técnicas han contribuido enormemente al cuidado del piloto.

“Siempre habrá cosas por mejorar. En cada accidente, por más leve que sea, procuramos observar cada detalle y cómo funcionaron las medidas de seguridad, a fin de seguir puliendo el reglamento en caso que haga falta”, nos cuenta Miguel Conesa, encargado del departamento técnico del Club Midgistas del Sur.

Por segunda temporada consecutiva, Miguel se hará cargo, junto a su grupo de trabajo, de coordinar las tareas atinentes a la estructura de los vehículos; función no menor, a pesar de que pueda pasar desapercibida...

"Seguiré trabajando con mi hijo Matías y Miguel Balmaceda en la pregrilla de largada, y con Lucas Fernández en la curva 1-2. Seguramente sumemos alguien más para que esté en boxes, porque yo voy alternando para ir observando en los distintos lugares con los chicos", contó.

"Hay que estar atento a todo -agregó-. Por suerte no he tenido problemas con nadie. Si hubo cosas que, por suerte, se pudieron solucionar con diálogo. Siempre estoy a disposición para el piloto post carrera. Nuestro objetivo es trabajar y hacer las cosas bien, nunca tomar protagonismo excesivo".

Retomando el concepto inicial, y con la premisa de no dejar detalle librado al azar, Conesa propuso una reunión con los máximos exponentes de la construcción de la categoría, en la cual, de acuerdo a sus dichos, se sacaron muy buenas conclusiones.

"La idea fue aclarar cuestiones referidas a la reglamentación de los chasis, para eliminar cualquier tipo de dudas. El fin fue explicar algunos cambios que quería introducir y recalcar cosas existentes que no se cumplen del todo", remarcó.

Dicho encuentro, el cual convocó a un total de 15 chasistas, motivó la inclusión de un anexo al artículo 9 del reglamento técnico referido al Chasis.

El mismo refiere lo siguiente: "Se aprueba el uso de estructuras alternativas, confeccionadas a partir de un reticulado multitubular espacial, con una estructura de seguridad adosado al mismo (jaula antivuelco) y apoyada en nudos tridimensionales.".

"Siempre hubo mucha ambigüedad sobre lo que es el toscano y el chasis, que no está escrito en ningún lado; sino que es un concepto que se acordó tácitamente con el paso del tiempo. Como había dudas en relación a algunos autos, se decidió incorporar el anexo aclarando eso. No se cuestionaban los autos en sí, sino que no estaba escrita la regla", puntualizó.

Por otra parte, Conesa aprovechó la oportunidad para recalcar determinados reglajes que, en algunos casos, se estaban pasando por alto.

"Se están usando silenciadores muy cortos, y no hablo en términos de rendimiento, sino porque ello puede ocasionar una sanción municipal al CMS por no respetar los 100 decibeles de sonido exigidos como máximo. Yo no me meto en la performance, pero eso se tiene que respetar. Por suerte se charló y se entendió muy bien", aclaró.

"También se recalcó que todo aquel que no corra con las manos atadas al volante deberá tener red en la parte superior de la jaula. Eso está reglamentado hace tiempo, pero se degeneró con el paso del tiempo. Tanto con esta situación, o la referida al silenciador, les avisaré la primera vez que no lo estén cumpliendo; a la segunda habrá sanción", agregó.

Pues bien, de acuerdo a lo expuesto, y a fin de evitar cualquier violación a lo avalado por Federación, ¿por qué no realizar la verificación personalizada previa a cada campeonato?

"Me aconsejaron no hacerla, ya que pueden presentarse a correr con configuraciones distintas a las presentadas previamente. Y el riesgo está en aquellos talleres que tienen 4 o más autos, porque te llevan uno en reglamento y después van a correr con el mismo vehículo pero con otros elementos y todo cambiado", cerró Conesa.

La Comisión Técnica del CMS es un pilar fundamental para el óptimo desarrollo del espectáculo deportivo mecánico.

Su labor, por más inadvertida que pase, resulta indispensable a la hora de velar por la seguridad.

Innovación deportiva

La prueba piloto realizada en la competencia de invitados de mitad de año, agradó a la gran mayoría del parque de pilotos del Club Midgistas del Sur.

En consecuencia, lo que desde ese momento era un secreto a voces, finalmente se cristalizó en el nuevo Reglamento Particular de la Prueba para el venidero Estival 2019/2020.

**Artículo 7°: “La conformación de la final será tomando en cuenta las posiciones y los tiempos obtenidos en las semifinales. La primera fila estará integrada por los cuatro ganadores, de acuerdo a la elección de cajón de partida según los tiempos empleados, siendo el mejor de ellos el primero en elegir. La segunda fila estará conformada por los cuatro segundos de las semifinales, ordenándose según el tiempo realizado. La tercera, en tanto, estará formada por los dos terceros más rápidos de las semifinales, largando el más rápido en la cuerda. Los lugares restantes serán ocupados por ganador y escolta de la prefinal. La misma tendrá el mismo mecanismo de conformación que la final. Es decir, los primeros lugares serán integrados por los restantes terceros de las semifinales y así sucesivamente."

Dicha innovación, único cambio trascendental atinente a la competencia propiamente dicha, procura emparejar condiciones de cara a la definición de cada programación, e incluso obligando a los pilotos a priorizar el puesto por encima del tiempo. Dicho en criollo, ahora deberán acelerar e ir para adelante.