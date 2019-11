Patricia Bullrich, tras su imputación: "Va a ser difícil juzgar a una política que ha sido tan exitosa"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vinculó hoy la investigación que se abrió en su contra por el accionar de fuerzas de seguridad sobre comunidades mapuche con el resultado electoral y sostuvo que "va a ser difícil juzgar a una política que ha sido tan exitosa".

El último viernes Bullrich y funcionarios de su cartera fueron imputados a partir de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), que señaló un supuesto plan para desalojar a las comunidades mapuches de las tierras que reclaman en la Patagonia y "favorecer negocios inmobiliarios".

La ministra sostuvo que "esta situación a cinco días de las elecciones llama bastante la atención" y agregó: "Estamos hablando del juzgamiento de una decisión política de un gobierno constitucional y democrático que decidió no seguir con el modelo zaffaroniano garantista".

"Si nos quieren juzgar por lo que hicimos y la forma que trabajamos, se van a dar cuenta de que van a tener que juzgarse a ellos mismos. Va a ser difícil juzgar a una política que ha sido tan exitosa", agregó en declaraciones a FM Milenium.

En este sentido, la funcionaria nacional apeló nuevamente a la existencia de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y señaló el Gobierno tomó la "decisión" de ir a "un país en orden", al tiempo que subrayó: "El RAM es una organización de violencia extrema que ha generado situaciones de atentados contra empresas, camiones, y muchas dependencias estatales inclusive, ha matado a un policía en Neuquén".

No obstante, Bullrich subrayó que el Ministerio de Seguridad a su cargo "nunca definió como terrorista" a la RAM "como sí lo hizo el fiscal Franco Picardi", quien promovió la imputación contra ella, su ex jefe de Gabinete, Pablo Noceti, el ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané, y el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman.

En su denuncia, que quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuccheti, la APDH apuntó al Ministerio de Seguridad por "la creación de un falso enemigo interno en la figura de la Resistencia Ancestral Mapuche" y enumeró una serie de hechos ocurridos desde 2015 relacionados con esa comunidad originaria.

Allí incluyó los conflictos que culminaron con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.