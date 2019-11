Levantamiento de Pesas: consagratorio paso de Bahía Blanca por Las Vegas

Bahía Blanca se bañó de gloria en el hotel Bally's Hotel de Las Vegas (Estados Unidos), donde la semana pasada se desarrolló el Campeonato Mundial de Powerlifting, organizado y fiscalizado por la WABDL.

Un total de 13 medallas consiguió la delegación allí presente, conformada por los atletas Mariano Miravalles, Diana Vallinoto y Griselda Soler, los tres representantes del gimnasio Sports Gym de nuestra ciudad.

Muchas de las consagraciones bahienses incluyeron récords mundiales en las distintas modalidades de competencia, que comprendieron pruebas en banco plano (Bench Press), despegue (Deadlift) y la sumatoria entre ambas (Push Pull).

A continuación, los resultados de los tres atletas:

**Mariano Miravalles: campeón Deadlift Raw (Sub Master y Open), subcampeón Push Pull (Sub Master y Open), 3° puesto en Bench Press Raw (Sub Master) y 6° puesto Bench Press Raw (Open).

**Diana Vallinoto: campeona en Banco Plano con récord mundial (Sub Master), campeona Push Pull (Submaster), campeona en Banco Plano con récord mundial (Open), campeona en Despegue (Open), campeona en Push Pull (Open) y mejor coeficiente Women en Bench Press y Push Pull Sub Master, y en Deadlift y Push Pull Open.

**Griselda Soler: campeona Bench Press con récord mundial (Master 3), campeona Deadlift con récord mundial (Master 3) y campeona Push Pull con récord mundial (Master 3).