Sesenta años de educación para jóvenes y adultos

Festejar que hace 60 años se está preparando a jóvenes y adultos no es un tema menor.

Entendiendo la importancia del acontecimiento, las autoridades educativas organizaron una ceremonia que fue propicia para recordar los pasos dados hasta la actualidad pero también fue importante para el reencuentro con quienes pasaron por sus aulas.



Al mismo tiempo, resultó interesante para el auspicio de la tarea y la convocatoria para sumar a todos aquellos que, por diferentes motivos, no pudieron finalizar sus estudios en su momento y ahora tienen la posibilidad de hacerlo mediante la Escuela de Educación Primaria de Adultos Nº 701, que funciona, como sede central (donde se pueden recabar todos los datos) en el edificio de la Escuela Nº 23, en Paso y Luiggi, y en anexos en otros puntos de la ciudad (De la Madre 760, Salta y Formosa y Belgrano 2008).

"Este festejo no sólo nos llena de alegría sino de orgullo, ya que se trata de un espacio donde se combinan el encuentro y el hecho de aprender", dijo la docente Fernanda Tirrelli, directora de la institución educativa.

Indicó que la matrícula está formada por adolescentes que luchan por alcanzar sueños y su futuro, que buscan sumar aprendizaje a lo que ya saben. También dijo que son adultos que aún no desistieron de sus sueños y sienten que algo más siempre se puede saber, convirtiéndose en transmisores de recuerdos, alegrías, aprendiendo y enseñando.