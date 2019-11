Sobreseen a un policía acusado de darle protección a Juan Ignacio Suris

El comisario inspector Gustavo David Cheppi, jefe de la Policía Comunal de Punta Alta y acusado de proteger a Juan Ignacio Suris -quien debe ser juzgado como presunto líder de una banda dedicada a la venta de drogas- fue sobreseido por la justicia.

La resolución la tomó el juez Walter López Da Silva, titular del Juzgado Federal Nº 1.

Cheppi se encontraba con falta de mérito, una figura intermedia entre el procesamiento y el sobreseimiento y ahora la justicia se inclinó por desvirncularlo del caso.

Por esta misma causa sí están procesados otros policías: el subcomisario Alberto González, los oficiales principales José Luis Galarza y Javier Urbano y el capitán Alberto Dodero.

Con respecto a Cheppi, de 42 años, López Da Silva consideró que “los elementos incorporados al expediente no resultan suficientes para avanzar procesalmente” en su contra en el sentido que buscaba la fiscalía.

Sin modificación

“La valoración de los elementos cargosos efectuada al disponer la falta de mérito del nombrado, además de no haber sido cuestionada no ha visto modificación con la incorporación de otros indicadores de cargo”, agregó el juez en el fallo al que tuvo acceso La Nueva.

Las sospechas que surgieron de determinadas intervenciones telefónicas no pudieron ser respaldados mediante otros elementos de prueba, amplió.

El juez opinó que no hubo nueva fuerza probatoria después del dictado de la falta de mérito (hace casi 9 meses) y que no advierte que puedan surgir, en la medida que “el expediente se inició hace más de 5 años”.

Dudas y derecho

Por otro lado, “Cheppi posee derecho a que mediante decisión judicial se resuelva definitivamente la situación de incertidumbre que genera el sometimiento a un proceso penal”.

“Si bien la ley procesal permite creer que en todos los casos de duda debería elevarse el proceso a juicio, ello no resultará factible si previamente no se puede dictar procesamiento, esto es si no existe una afectación del estado de inocencia del individuo”, concluyó López Da Silva.

Desprendimiento

La causa se inició como “desprendimiento” del expediente abierto en 2012 respecto de una supuesta banda narco encabezada por Suris, y de la que también habrían formado parte su hermano Guillermo, Gustavo Sequeira, Martín Ocampos, Juan Romero Miranda, Aníbal Arce, las hermanas Yolanda y Tamara Jiménez, Ezequiel Ferrari Reynoso, Fernando Bond Stork y Sandro Miranda.

“A raíz de diversos elementos obtenidos en el marco de esa pesquisa, se ordenó formar este legajo con el objeto de investigar a aquellos sujetos que podrían haber otorgado cobertura policial a la mencionada asociación criminal”, se indicó en el fallo judicial que determinó el procesamiento de los policías nombrados, a excepción de Cheppi.

Transcripciones de escuchas telefónicas permitieron relacionar a los efectivos policiales procesados con los demás miembros de la presunta organización narcocriminal.

Entre Juan Suris y Dodero, por ejemplo, se registraron en 2013 un total de 124 comunicaciones telefónicas.

Suris, además de la causa por drogas, todavía tiene que responder ante la Justicia Federal como jefe de una supuesta asociación ilícita fiscal.