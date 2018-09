“Me vincularon con esto porque recibí un llamado”, dijo uno de los policías sospechados de proteger a Suris

En los próximos días el juez federal Walter Ezequiel López Da Silva deberá resolver la situación procesal de cinco policías sospechados de brindar protección a Juan Ignacio Suris, imputado de formar parte de una presunta banda dedicada a la comercialización de drogas.

El último de los efectivos en declarar ante el titular del Juzgado Nº 1 fue el comisario Gustavo Cheppi, responsable de la Policía Comunal de Coronel Rosales, quien negó tener relación con los hechos investigados y mencionó haber mantenido contacto con Suris sólo en dos ocasiones.

El uniformado relató que en noviembre de 2011, cuando prestaba servicio en la comisaría Cuarta de Villa Mitre, conoció al bahiense tras el homicidio del dueño de un local nocturno.

Según el jefe policial, tres años después Suris lo llamó por teléfono para consultarle si un colega de la fuerza le iba a comprar entradas que tenía a la venta para una pelea del boxeador Sergio “Maravilla” Martínez.

En ese momento Cheppi se desempeñaba como segundo jefe de la comisaría Primera de nuestra ciudad.

“Me vincularon con esto porque recibí un llamado de él y me dijo que intentaba comunicarse con un compañero mío, pero no lo había atendido. Suris tenía mi número desde cuando investigué el homicidio de Pedro Cajaravilla”, indicó.

Explicó que durante la indagatoria se “hizo hincapié en esa llamada”.

“Me preguntaron si conozco a todos los involucrados (en la causa por comercialización de estupefacientes agravada), y contesté que a Suris lo conocía desde cuando asesinaron a Cajaravilla”.

Agregó que “también declaré que a (Fernando) Bond Stork (otro de los imputados) lo conocí una vez que fue detenido en el Hospital Penna. No conozco a nadie más”.

El resto

Además de Cheppi, se encuentran investigados el subcomisario Alberto González, los oficiales principales José Luis Galarza y Javier Urbano, y el capitán Alberto Dodero.

“Nombraron a los otros policías, pero con ellos solamente tenía el trato normal de saber en qué comisaría trabajaba cada uno”, siguió diciendo.

“Hay una parte en el sumario en el que se entrelazan las comunicaciones entre los cuatro policías, y ni siquiera aparezco. Me incorporaron en la causa por un llamado que Suris me hizo preguntándome por otro policía”, manifestó.

En este sentido, el uniformado indicó que "se me imputa lo mismo que a los otros cuatro policías, es decir haber colaborado con Suris (para eludir el accionar de la Justicia). Pero en las 15 hojas de la imputación del fiscal, mi nombre aparece en un párrafo chiquito de cuatro renglones”.

“El daño ya está hecho, porque me tildaron de policía narco. Tengo un montón de testigos e incluso consta en la causa la transcripción del llamado”.

Finalmente, resaltó que “por algo nunca recibí ni siquiera un llamado de Asuntos Internos, y en ningún momento me separaron de la fuerza”.