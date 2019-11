Fórmula 1: Max Verstappen se manejó todo y ganó un carrerón en Interlagos

El holandés Max Verstappen (Red Bull) sacó a relucir toda su calidad conductiva y venció en un vibrante Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputado en el José Carlos Pace de Interlagos.

Partiendo desde la Pole, el joven Max, quien firmó su octavo triunfo en la categoría y el tercero de la temporada, se manejó todo junto a Lewis Hamilton (Mercedes), con quien se intercambió el liderazgo en dos oportunidades.

El inglés, tercero en pista detrás del sorprendente francés Pierre Gasly (Toro Rosso), recibió una penalidad de 5 segundos por un toque al tailandés Alexander Albon (Red Bull) en la última vuelta, por lo que el último ocupante del podio fue el español Carlos Sainz Jr. (McLaren).

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Daniel Ricciardo (Renault), Hamilton (cayó hasta el 7° puesto), Lando Norris (McLaren), Sergio Pérez (Racing Point) y Daniil Kvyat (Toro Rosso), completaron los diez mejores.

Párrafo aparte para Ferrari, tras el blooper de Sebastian Vettel sobre Charles Leclerc (cerró su marcha hacia el carril del monegasco), que ocasionó un toque y roturas en los neumáticos trasero izquierdo y delantero derecho, respectivamente.

La última cita del mundial 2019, definido desde la fecha pasada en favor de Hamilton, se disputará el 1 de diciembre en Abu Dhabi.

