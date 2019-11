Agustín Dottori: "Tenemos la fortuna de estar 2-0 arriba y que nos perdonaron"

Salvo algún puño apretado, si alguien llegó cuando los jugadores de Liniers se retiraban hacia el vestuario hubiese pensado que habían perdido el partido.

Lo cierto es que pese a algunos desajustes, el Chivo le volvió a ganar a Estudiantes, se colocó 2-0 y está a un partido de volver a jugar las finales en el básquetbol local de primera división.

Si bien ingresó al minuto final con ventaja de 73-82, el equipo de Mauricio Vago sufrió hasta la última pelota para imponerse 85 a 81 en el Casanova.

"No estamos haciendo los partidos que queremos nosotros, lo que planteamos en los entrenamientos todos los días. Pero creo que haciendo un poco de análisis frío, ellos generan que nos volvamos locos", admitió Agustín Dottori.

El partido comenzó al ritmo de Estudiantes, aunque la visita se sustentó en la efectividad y con 7-10 en dobles pasó de ceder 13-8 a ganar 15-17.

Es más. Liniers cerró mejor el 1C, con un Dottori endemoniado, y aprovechó que el local jugó gran parte del 2C sin Martínez-Beron-Buzzo para escapar: 24-38 a 5m52 del descanso largo.

La diferencia se mantuvo hasta el arranque del complemento, cuando Estudiantes aplicó un parcial de 9-0 que le devolvió el alma al cuerpo.

"Tenemos que seguir laburando, hay cosas que no nos puede pasar. Si bien estamos siendo un poco mejor en el cierre de los partidos, contra otro rival eso lo terminas pagando y te puede costar el campeonato. Son errores que no podemos cometer con un equipo que apunta a salir campeón, esos errores no te los perdona", añadió el alero.

Un tiempo muerto de Vago, con posterior reprimenda a sus dirigidos, motivó que Liniers responda con otro 9-0 para retomar la calma: 42-58, con 5m10 por delante en el 3C.

"Sabemos que Mauri (Vago) corrige mucho y nos da muchas pautas que tenemos que cumplir dentro de la cancha; a veces salen y a veces no. Ellos tienen jugadores puntuales que hay que defenderle el tiro como Beron o Gonzalo Martínez. Obviamente que tiros van a meter y van a generar porque ellos también juegan, pero hoy (por anoche) esas cosas las supimos cubrir bien", sostuvo.

Pareció que al albo se le había pasado el último tren, porque tras ese intercambio de rachas, la visita volvió a escapar: 47-64, a 11m44 del cierre.

Sin embargo, de la mano de Nicolás Sánchez, Estudiantes comenzó a forzar situaciones y, pese a lanzar muy mal en la línea (17-32), nuevamente limó la desventaja.

Hasta que un triple de Gonzalo Martínez primero, y uno de Amore después, pusieron definitivamente al local al acecho: 69-73, con 4m41 por delante.

Dottori cortó el envión local con su primer triple y más tarde, en medio de un desprolijo desarrollo, el Chivo estableció un 6-0 con dos conversiones de Banegas que lo alejaron 73-82 a 44s.

"No nos sentimos cómodos porque no es el juego que queremos nosotros. Más allá de que llevamos el marcador adelante, siempre entramos en un juego que sabemos que no es lo mejor nuestro. Tenemos la fortuna de estar 2-0 arriba y que nos perdonaron. Ahora tenemos que corregir algunas cosas para conseguir el objetivo que es jugar la final", completó Dottori.

El propio Sánchez, Beron y Gonzalo Martínez aprovecharon el desconcierto visitante (totalizó 20 pelotas perdidas) para ponerle intriga al desenlace (79-82 a 7s). Aunque Chaves hizo 3-4 en la línea y no le dio más chances a Estudiantes.

Esta es la síntesis

Estudiantes (81): Nicolás Sánchez 20, Gonzalo Martínez 25, Nehuen Beron 7, Aníbal Buzzo 9, Valentín Duvanced 10 (FI); Agustín Amore 5, Matías Couselo 3, Dylan Albisu 0 y Mateo Fernández 2. DT: Walter Romerniszyn.

Liniers (85): Santiago Torre 9, Matías Chaves 12, Agustín Dottori 22, Joaquín Larrandart 5, Hérman Banegas 15 (FI); Gastón Diomedi 16, Martín Ríos Lodoli 4 y Julián Marinsalta 2. DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Estudiantes, 20-26; 33-49 y 53-66.

Tiros libres: Estudiantes,17-32 y Liniers, 15-21.

Cinco faltas: Torre (L).

Árbitros: Javier Sánchez, Marjorie Stuardo y Mauro Reyes.

Estadio: Osvaldo Casanova.

Serie: Liniers, 2-0.