Federer venció al italiano Berretini y se aseguró una vida más en Londres

El suizo Roger Federer (3°) superó hoy al italiano Matteo Berrettini por 7-6 y 6-3, en la segunda jornada las Finales ATP, y se aseguró la continuidad en el certamen, antiguamente denominado de “maestros”, que se desarrolla en Londres.

Federer, de 38 años, doblegó al octavo jugador del ránking mundial luego de una hora y 18 minutos, con un juego consistente a partir del segundo set, en un partido correspondiente a una nueva jornada del grupo Bjorn Borg.

"Es inusual perder y luego volver a jugar, pero lo hice el año pasado, así que tengo algo de experiencia. Estoy muy contento por cómo jugué hoy. Sabía que Matteo sería difícil con su gran servicio. Espero poder seguir así y tal vez incluso jugar un poco mejor en el próximo partido", declaró Roger, quien debía ganar para continuar con vida.

De esta manera, Federer se afianzó en el tercer puesto del ránking y afrontará con otro impulso el siguiente compromiso ante el serbio Novak Djokovic (2°), quien en minutos se enfrenta con Thiem.

La jornada del Masters de Londres proseguirá mañana en el grupo Andre Agassi: el español Rafael Nadal ante el ruso Daniil Medvedev y el griego Stefanos Tsitsipas frente al alemán Alexander Zverev.

