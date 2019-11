Dragado: la Justicia excluyó de la licitación a la UTE elegida por el Consorcio

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca resolvió excluir del proceso licitatorio del dragado del canal principal de acceso a los puertos locales y a la Base Naval Puerto Belgrano a la UTE elegida por el Consorcio de Gestión, por presentar deudas impositivas ante el fisco.

De esa manera, el fallo dictado por los jueces Pablo Candisano Mera y Pablo Larriera hizo lugar al planteo de la firma Compañía Sudamericana de Dragados, otra de las competidoras, y declaró "la ilegitimidad" del acto de adjudicación del 28 de agosto pasado.

La Cámara, a su vez, ordenó la reanudación del trámite licitatorio, que había sido suspendido oportunamente hasta esta resolución.

A partir de la prueba reunida, los camaristas determinaron que Dyopsa -integrante de la UTE objetada junto con Van Oord Dredging & Marine Contractors BV Sucursal Argentina- es "deudor moroso del Fisco por deudas impositivas" y, en consecuencia, el acto licitatorio "está viciado de ilegitimidad", por lo que la oferta "no solo no debió ser considerada por el Consorcio, sino que debió ser descalificada y, por derivación, excluida de su carácter de oferente".

Los jueces también sostuvieron que esta medida impide que se consolide una situación irregular en favor de un oferente infractor y la reanudación del trámite licitatorio permite definir la oferta más conveniente para iniciar "con la premura que la circunstancia amerita" las obras de dragado del canal del sistema portuario.

Entre otros oferentes, la UTE de Van Oord Dredging y Dyopsa había presentado una oferta de U$S 18.823.924 (para el caso de 1,5 pies de sobredragado) y de U$S 17.749.543 (para el caso de 3 pies de sobredragado), mientras que la Compañía Sudamericana de Dragado S.A. ofertó por U$S 21.158.034 y U$S 22.108.114, respectivamente.