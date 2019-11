Alfaro: "No lloro, pero quiero que las cosas se definan en la cancha"

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, se quejó del arbitraje de Patricio Loustau en el empate sin goles con Vélez Sarsfield y reclamó que los resultados se originen “por los méritos de un equipo en la cancha”.



Molesto como pocas veces en su ciclo de DT xeneize, el rafaelino también tuvo un párrafo aparte para cuestionar a los que solicitan su salida del club, argumentando que “yo me banco todo, hasta que me peguen con bajezas”.



El director técnico de Boca manifestó que el juez Loustau se equivocó en dos maniobras puntuales: el empujón de Fernando Gago a Mauro Zárate en el área, que a su juicio supuso penal y una infracción de Braian Cufré sobre Emanuel Reynoso, que pudo haber representado la tarjeta roja para el lateral velezano.



“(Fernando) Gago lo desplaza a Mauro (Zárate) en la espalda cuando quiere definir y la de (Braian) Cufré es plancha arriba para desestabilizar a (Emanuel) Reynoso”, describió el DT, en la rueda de prensa que ofreció en la antesala del vestuario visitante en el estadio José Amalfitani.



“Las cosas no se juzgaron de la misma manera. No hubo uniformidad de criterio”, apuntó.



“No lloro ni nada, pero quiero que las cosas se definan por los méritos de los equipos dentro de la cancha”, amplió.



“Este campeonato se definirá por uno o dos puntos. Y el mismo penal que hoy cobró (Darío) Herrera para Gimnasia en Mar del Plata no lo cobró hoy (Patricio) Loustau en cancha de Vélez”, expresó el entrenador xeneize. (Télam)