Tras la de Amazon, se confirma otra enorme inversión en Bahía

--¿Cómo va, Juan María? ¿Ya sacaste pasaje para estar el 23 en Perú?

--Ganas no me faltan, lo que me faltan son verdes, pero si no estuve el año pasado en un evento único e irrepetible como el de Madrid menos voy a ir ahora a la final de Lima.

--Bueno, intenté ponerle un poco de onda a la charla pero veo que empezás con las chicanas, quizás aún conserves alguna herida lejana que no te deja en paz, así que mejor vayamos a lo nuestro ¿Dale?

--Cero herida amigo, así que empecemos.

--Ok. Qué semanita movida con el tema de la seguridad. ¿No?

--Sí. Tal cual. Veníamos bastante tranquilos, pero está visto que ante esta problemática nunca podés bajar la guardia.

--Delitos de todo tipo, entraderas, el enfrentamiento en Spurr que alcanzó a un chico de 11 años, muertes en las rutas y hasta la caída de una madera de una obra en construcción que impactó a una mujer.

--Exacto. De todo un poco. Leí en lanueva.com que el que no la pasó nada bien en la última semana es Fernando, el periodista, que venía de salir de un problema de salud y a dos días del alta médica recibió “visitas” en su casa del Patagonia.

--Una desgracia tras otra...

--Por suerte a las pocas horas pudo recuperar el auto, seguramente lo segundo más valioso de lo que le robaron, porque lo primero, sin duda, es la tranquilidad, ya que una de sus hijas escuchó casi todo desde la habitación pero quedó paralizada por el miedo.

--Pensándolo bien, es una suerte que no haya atinado a pedir auxilio porque uno no sabe cómo pueden terminar estos hechos. Y más con la afección de su padre.

--¿Hay alguna pista de los ladrones?

--Me dijo un vigi amigo que una pista hay, pero hasta ahí nomás. Me enteré de que donde apareció el coche abandonado, en Coronel Vidal al 1800, tiempo atrás habían encontrado un vehículo vinculado con otro delito y que la policía tiene bajo la lupa a unos “conocidos” del sector, aunque todavía no reunieron todas las pruebas para que el fiscal pueda pedir un allanamiento. Veremos.

--¿Y qué tenés de Tribunales?

--Vos sabés que el otro día un gomía me preguntó por Sergio Favretto y la verdad que me descolocó, casi que me había olvidado. Me di una vuelta por la fiscalía para averiguar.

--¿Y?

--Me preocupó no tener muchas precisiones. Solo me confirmaron que el etitular de DyF, acusado de estafar a muchísimos vecinos con planes de viviendas, sigue detenido en Brasil, donde fuera recapturado a fines de junio.

--¿Pero la extradición no iba a demorar “un par de meses”, según se había dicho?

--Era la idea, pero me dicen que los tiempos no se manejan en principio desde nuestro ámbito, sino que se rigen por la justicia de Brasil. Es un trámite muy complejo, que demandó la intervención de la Cancillería y que incluye la traducción al portugués de toda la documentación presentada para su traslado a Bahía Blanca. Y eso que a principios de este año los gobiernos de Macri y Bolsonaro habían firmado un tratado para agilizar este tipo de acciones de cooperación...

--El tema, en definitiva, es que lo trasladen y que se haga justicia. De todas maneras, esta dilación puede conspirar con la ansiedad y las expectativas de los cientos de damnificados.

--Tal cual, es una de las preocupaciones del abogado Maximiliano Görg, quien representa y asiste a muchos de ellos.

--¿Por qué delitos tiene que responder Favretto?

--Está acusado de defraudación y administración infiel, estafas en calidad de coautor (varios millones de pesos y en perjuicio de casi mil familias) y asociación ilícita. Por este caso, como recordarás, ya fueron condenados a 9 años de prisión los abogados capitalinos Rafael Benedicto Díaz Flaqué y Roberto Carmona, quienes también estuvieron prófugos aunque cayeron en distintos operativos este año.

--¡Claro! Si mal no recuerdo a uno lo detuvieron en un operativo de tránsito de rutina y al otro como actor en una obra de teatro infantil en la calle Corrientes.

--Tal cual.

--Bueno, pasemos a los temas económicos de Bahía. ¿Alguna novedad?

--Por supuesto, y te traje una bomba.

--Bueno, supongo que ya no hay nada que pueda empardar el desembarco de Amazon...

--Te diría que está al mismo nivel y ya te había venido adelantando algo en los últimos meses...

--Mmmm... tiene que ver con el Polo ¿No?

--Exacto. Hoy estoy en condiciones de decirte que se confirmó la construcción de una nueva planta de Profertil. Estamos hablando de una inversión que ronda los 1.500 millones de dólares.

--¿Confirmado?

--Me lo aseguraron e incluso me dijeron el nombre de la empresa que va a estar a cargo de la construcción.

--No la hagas larga y andá al grano.

--La obra la va a hacer Techint y comenzará en junio del año próximo, junto a la planta actual ubicada en Cangrejales. Obviamente por ahora no habrá anuncio oficial y varios dirán que no saben nada, pero ya es un hecho que YPF y los canadienses que integran Profertil avanzaron decididamente para aprovechar el gas de Vaca Muerta.

--A mediados de año ya me venías diciendo que le pusiera fichas a este proyecto.

--Y sí... La idea de Profertil es construir una nueva planta, mucho más moderna que la actual, que llevará la producción de urea a más del doble sin requerir más agua. En julio te había dicho que en noviembre se debían presentar las ofertas técnicas pero parece que los tiempos se aceleraron y que fue una decisión tomada más allá de quién ganara las elecciones.

--¿Pensás que será anunciada luego de que asuma el nuevo gobierno nacional?

--Es una posibilidad, pero cada vez trascienden más detalles de una obra que seguramente ocupará mucha mano de obra, sobre todo en el proceso de construcción.

--¿De Amazon sabés algo más?

--Que finalizaron todas las cuestiones administrativas que tenían pendientes. Ahora tienen un año, en realidad hasta el 1 de noviembre de 2020, para comenzar las obras en las cuatro subzonas francas otorgadas, tres en el Partido de Bahía y la restante en Coronel Rosales.

--Bienvenidas estas obras. Estaremos atentos entonces a lo que sucede en los próximos meses, pero donde el panorama no es muy bueno es en el campo, sobre todo por la falta de lluvias...

--Tal cual, algunos hablan de la peor sequía de los últimos 80 años, pese a que se registraron algunas precipitaciones y están pronosticadas otras.

--¿Tendremos agua este verano?

--Si te referís a cómo está el dique ya te digo que no hay problema, la cota está muy bien y no existe preocupación, aunque no te aseguro que todos los bahienses tengamos agua corriente este verano.

--¿Por?

--Porque los problemas crónicos que atraviesa la ciudad en materia de abastecimiento no se solucionaron. Acordate que se iba a hacer la obra del río Colorado, después se dijo que con esa plata se iban a encarar otras obras, pero estamos como cuando vinimos de España. Hoy por hoy así el dique rebalse no se puede traer más agua y no se encararon trabajos para que el suministro sea normal en toda la ciudad.

--¿Qué pasará con esas obras pendientes?

--Me dicen que la Provincia ya tiene todo listo para licitarlas, aunque eso ahora será tarea del próximo gobernador.

--¿Y que puede pasar con las autopistas de Sesquicentenario–El Cholo y la ruta 33?

--Ahora el nivel de actividad es mínimo y el Municipio pedirá que los trabajos pendientes sean incorporados en el presupuesto nacional 2020. Habrá que cruzar los dedos amigo. Sí te diría que te olvides de la autopista a Monte Hermoso, un proyecto del que se habló mucho y hace más de un año que está en vía muerta.

--¿Trajiste alguna cuestión comercial?

--No, salvo el Cyber Monday todo está en el freezer. Sí te puedo comentar que los muchachos de Alumen, Guillermo y Emiliano, ya se mudaron de Santa Fe al 900 a las nuevas instalaciones de Rondeau al 1500. ¿Te acordás que algo te anticipé hace unos meses?

--Sí claro, me habías comentado que esto les permitirá ampliar un 40% la producción en un espacio de 1.500 m2 y aumentar el procesamiento del vidrio y el aluminio para las aberturas.

--Exacto, y ya tienen en carpeta una nueva expansión. En este caso para 2021, que los pondrá directamente en el mercado nacional con la posibilidad de distribución a todo el país.

--Ya que estamos con estas cuestiones, y mientras pedimos otro café, días atrás pasé por Estomba y Roca y vi que el negocio que tenía Bartolomé “Chiquito” Lliteras, quien falleció en agosto pasado, ahora está cerrado.

--Sí, ya hace un tiempo. El negocio, cuando abrió sus puertas, en 1985, se llamó Supermercado Roca y hará dos años que Chiquito lo dejó en manos de Fernando, uno de sus hijos, quien le cambió el nombre y le puso Barcelona. No hace mucho se vendió el fondo de comercio pero ahora está cerrado. Me dicen que quizás abran una cervecería, pero mucho más no sé.

--¿Alguna novedad del Puerto? El viernes finalmente partió el buque con gas de Vaca Muerta iniciando el período regular de exportaciones.

--Sí, pero hay preocupación por la falta de definición judicial en torno a la licitación del dragado, sea a favor de una u otra de las empresas oferentes que están en litigio. Se teme que se produzca algún embancamiento en el canal principal.

--Me dijeron que está viniendo un tren regular de carga con granos y carga general desde Villa Mercedes, San Luis.

--Te dijeron bien. Esto es parte del acuerdo de trabajo con Río Negro y La Pampa, donde también tendrían que ver los puertos de Rosales y Bahía. ¿Pero sabes una cosa? Todo salió de un mapa.

--¿Un mapa?

--¿Viste esos mapitas GPS del celular? Bien, hay unos muy poderosos con los que se pueden estudiar los negocios, el transporte, los granos, y con uno de esos, como los que tiene el INTA, en 2015 un estudio detectó que esa carga podría venir aquí y su tráfico pagaría las vías.

--¿No hay uno de esos para Vaca Muerta?

--Tranquilo. Seguro que debe haber algo bueno.

--Che, hace rato que estamos hablando y no tocamos el tema político. ¿Alguna novedad?

--La típica en vísperas de un cambio de gobierno a nivel nacional y provincial del que dependen algunos cargos locales: lucha de intereses y lobbies en el peronismo para acceder a algunos cargos más que apetecibles. Pero aguantame unos días que te tiro toda la data sobre el tema.

--Me dijeron que “Luly” Calderaro, primer candidato en la lista de Federico Susbielles, quizás no asuma como concejal...

--Me llegó el mismo rumor porque tienen muchas chances de acceder a un alto cargo a nivel nacional. Si esto se confirma la que ocuparía una banca, en realidad continuaría, sería la feluísta Paola Ariente. No sé si por una cuestión de cupo sería ella quien continúe en el Concejo o la banca le corresponda a un varón, es decir, a Alvaro Díaz.

--En Juntos por el Cambio parece que Gay está dispuesto a hacer valer los votos conseguidos en un triunfo histórico...

--Exacto, el viernes se realizó en la Muni un encuentro de jefes comunales y legisladores de la Sexta Sección Electoral para coordinar una estrategia común de trabajo con las futuras autoridades nacionales y provinciales. Todo indica que Bahía será la líder de esta movida.

--Por el lado de los radicales me comentaron que un importante sector dentro de la provincia de Buenos Aires pide una renovación dentro del seno partidario.

--Así es, por intermedio del diputado reelecto Walter Carusso se empezó a alinear la tropa possista y con un claro mensaje: ser la locomotora del frente con el Pro y la CC dentro de Juntos por el Cambio.

--Ya debe estar moviéndose el odontólogo Fernando Roig, reconocido referente de Gustavo Posse en la ciudad.

--Sí, ya venía juntando envión con el resonante triunfo en San Isidro de Posse, y por lo que se escucha ya comenzaron las reuniones de su equipo para realizar una gran convocatoria radical con dirigentes de la sección.

--Bueno, levantemos campamento que ya es hora del almuerzo.

--Dale, esta vez vuelvo a pagar yo el café. Nos vemos en una semana.