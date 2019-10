Turismo Nacional: Sergio Torres podría hacerse cargo del equipo campeón de la Clase 3

Un nuevo desafío deportivo asoma en el radar del “Torres Competición”, equipo de Clase 3 de Turismo Nacional encabezado por el motorista Sergio Torres en Tornquist.

Todo parece indicar que Gullermo Chetta, titular del equipo campeón de la divisional mayor (se coronó el año pasado con Leonel Pernía), estaría dando marcha atrás en su decisión de abandonar el presente campeonato, tras lo ocurrido en Termas de Río Hondo.

Vale recordar que allí, el misionero Carlos Okulovich fue excluido por los comisarios luego de una polémica maniobra cuando peleaba por el liderazgo en la octava final del año, lo que motivó el retiro provisorio del team.

No obstante eso, Chetta desarrollará esta semana, en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, una jornada de prueba con sus dos Honda All New Civic (uno de ellos a estrenar), y con el chaqueño Juan Manuel Silva al volante, quien de esta forma regresaría a la categoría.

Según contó el propio Torres, motorista del equipo, de funcionar todo de acuerdo a lo esperado, Chetta delegaría la atención íntegra del auto a su estructura, para afrontar las tres competencias que restan de la temporada.

“Hay una alta chance de que eso suceda, aunque todavía no lo puedo confirmar. Dependemos de que el auto funcione bien. En ese caso, estaríamos compitiendo en San Jorge con el Pato (Silva) al volante y con Sebastián Prósperi asesorando técnicamente. Por supuesto que Juanchi (su hijo) se hará cargo de la atención del chasis”, contó el ex midgista.

“Por lo pronto es un lindo desafío, pero no sé qué pasará el próximo año. Era una lástima que, con el potencial que había, el auto esté parado. Seguramente mañana, a última hora, sabremos con certeza si lo hacemos o no”, cerró Torres.

Asimismo, el exitoso motorista confirmó el regreso a pista del Chevrolet Corsa de Clase 2 de su propiedad en San Jorge, sede del décimo capítulo (se correrá el 20 del corriente), auto que este año condujeron Fernando Gómez Fredes y el propio Juan Ignacio Torres.

El encargado de acelerarlo esta vez será el santafesino Emiliano Giacoponi, quien regresará a la divisional menor, tras dos años de ausencia, para competir en las tres últimas fechas del año. El tres veces ganador en el Parque de la Velocidad, contará con asesoramiento técnico del Larrauri Racing.