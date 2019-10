Zárate entró y en segundos ya estaba festejando un gol en El Fortín, luego de 1.024 días

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Juan Pablo Zárate saludó a Carlos Herrera (salió con una molestia física) y menos de un minuto después ya estaba festejando su primer gol en la vuelta a Villa Mitre, luego de 1.024 días de su último festejo con la casaca tricolor.

El "Tanque" marcó ayer el 2-0 en el triunfo ante Sol de Mayo, por la sexta fecha de la Zona 2 del torneo Federal A, y consiguió su 20° tanto en el club. El anterior había sido en la derrota ante Deportivo Roca (1-2), el 16 de diciembre de 2016.

"Creo que no, tan rápido no me había pasado nunca. Es importante porque es la primera pelota que tocás y te viene una emoción terrible, después jugás más tranquilo. Fue importante también que sumó para el triunfo", señaló el cordobés de 28 años.

De goleador a goleador. Segundos antes del gol, "Falucho" le dejó su lugar al "Tanque".

Con el triunfo de ayer, el tricolor sumó su segundo triunfo en fila como local y hace 11 que no pierde en su casa (5 victorias y 6 empates). La última caída fue el 14 de octubre de 2018, justamente ante Sol de Mayo, por 1-0.

"Sabíamos que teníamos que ganar, más que nada porque nos tenemos que hacer fuertes de local. Sabemos lo complejo que es este torneo y de local no se nos pueden escapar puntos. Era importante que sumáramos de a 3, lo del gol es extra. Claro que a uno lo deja contento y le da confianza, pero lo más importante es que el equipo ganó", agregó Juan.

La primera, adentro. Cabezazo de Zárate y 2-0 para Villa Mitre.

El éxito de ayer también le sirvió a Villa Mitre para recuperarse rápido de la derrota frente a Sansinena, ante un rival que llegaba invicto y con buenos números.

"Nos pusimos en ventaja rápido y después el equipo se cerró bien. En el segundo tiempo tuvimos algunas contras y no las supimos resolver, si hubiéramos estado más finos hubiéramos ampliado la diferencia. Igualmente no tuvimos sobresaltos, fue un partido bueno", señaló Zárate.

Si bien llegó como la figura más resonante del mercado de pases por su gran primera etapa en el club, el "Tanque" hasta ahora ha tenido que ganarse sus minutos llegando desde el banco. Encima, sufrió una expulsión en el clásico ante Olimpo estando entre los relevos.

Este había sido el último festejo del cordobés en Villa Mitre, ante Roca en El Fortín. Acá, celebra junto a Alan González.

"Me siento cada vez mejor, me costó. Encima en el arranque me lesioné, eso me pasó factura. Después volvimos y me expulsaron, por ahí mi cabeza estaba a mil. Contra Sansinena entré y me sentí bien, hoy gracias a Dios la primera pelota fue adentro. En el segundo tiempo no estuve tan preciso como me hubiera gustado, pero son los primeros minutos. Creo que lo importante es que estemos bien todos cuando nos toque. Recién arranca el torneo, tenemos que hacernos fuertes de local y en la parte final estar bien todos y más finos", avisó el delantero.

"Uno había vuelto con la ilusión de jugar, de sentirse bien, y no se me estaba dando. Si bien nunca fui un '9' goleador, siempre es importante meter goles y estar al pie del cañón para cuando el equipo me necesite", agregó.

Luego de su buen rendimiento en Bahía, Zárate pasó al fútbol de Venezuela donde fue campeón y hasta jugó la Copa Libertadores.

"Me encontré con un club que ha seguido creciendo, con dirigentes que son serios y quieren que el club siga creciendo. Con jugadores que crecen día a día y una base de futbolistas que se mantiene hace rato, y eso es importante para conseguir objetivos. Es primordial trabajar juntos: la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores para conseguir cosas importantes", se ilusionó Juan.