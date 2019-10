Condicionados por una expulsión, Los Pumas cayeron ante Inglaterra

El seleccionado argentino de rugby quedó prácticamente eliminado del Mundial de rugby de Japón.

Cayó esta mañana ante Inglaterra por 39 a 10, por la tercera fecha del grupo C.

Con este resultado Argentina se ubica tercera en su grupo, con un partido más que Francia (segundo). Inglaterra aseguró el N1 del grupo y la clasificación a cuartos de final frente al segundo del grupo D (Australia/Gales).

La única posibilidad de meterse en cuartos de final está en que Francia sufra dos derrotas: este domingo ante Tonga (1.45) y el sábado 12 frente a los ingleses.

Los Pumas tuvieron la pelota en los primeros minutos. Avanzaron con el juego corto de los delanteros y un kick al fondo de Urdapilleta, le dejó servida la pelota a Moroni, aunque la defensa inglesa abortó el ataque y la jugada terminó en scrum 5 para Argentina.

De esa acción Los Pumas sacaron un penal que convirtió Urdapilleta, para el 3-0 a 5m.

Inglaterra salió con mucha energía a atacar tras esa jugada y llegó al try a los 8m, vía May por afuera.

A los 17m el equipo argentino perdió por roja a Tomás Lavanini, por un tackle alto alevoso a Farrell, condicionando de gran manera a los suyos.

Pero frente a ese nuevo escenario, Argentina no perdió la pelota. Con la conducción de Urdapilleta y Cubelli, utilizó el pie de manera estrategica para ganar metros y quitarse presión. No aflojó en defensa y evitó infracciones.

Así se mantuvo hasta que tras una falta en un scrum, Inglaterra puso el juego en campo albiceleste y tras percutir con los delanteros, llegó al try por afuera con Daily (10-3 en 35m).

Le quedó una más a los británicos, que jugando pick and go cerca del ingoal argentino, llegaron a su tercer try con Youngsa a los 42m. Como el pateador inglés estuvo errático, el ganador se fue al entretiempo 15-3.

En la reanudación Inglaterra logró nuevo try (Ford, a los 45m) y Farrell convirtió un penal a los 53m. Pero con esa ventaja de 25-3, el quince de la Rosa cayó en una meseta.

Los dirigidos por Mario Ledesma lograron algunas pelotas para jugar y llegaron al try después de un line, con una corrida de Matías Moroni (25-10).

Los ingleses despertaron y sumaron otros dos tries para ampliar la diferencia.

Con su ingreso en el complemento, el hooker Agustín Creevy cumplió 88 partidos y se convirtió en el jugador con más presencias en Los Pumas.

En la apertura de la jornada, Australia derrotó a Uruguay por 45-10.