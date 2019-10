Secuestraron su camioneta en un operativo y cuando la recuperó le habían cambiado las cubiertas

Andrea Schwindt denunció que luego de retirar su camioneta Ford Ecosport del depósito policial ubicado en la caminera, la que había sido secuestrada a principios de julio durante un operativo, advirtió que le habían cambiado las cubiertas.

"Me la secuestran el 9 de julio en un operativo, aludiendo una deuda en el banco. La dejo, por más que esa deuda no existía y luego se corroboró que fue un error. A partir de ello quedó estacionada en la puerta de la seccional Cuarta, me agarró la feria y el trámite se extendió hasta agosto. El 12 de ese mes paso por la seccional y no estaba, entonces me dijeron que la habían trasladado al depósito de la caminera".

La mujer agregó que "cuando salió el oficio voy a buscarla y me dijeron que debía retirarla de la caminera. La fui a ver y no noté nada raro, salvo que no podía arrancarla, por eso luego regresé con un mecánico para que la ponga en marcha. Estaba abierta y sin faja, pero me la llevé luego de firmar el conforme en la comisaría".

Andrea comentó que de inmediato se dirigió a una estación de servicio para completar el depósito de líquido refrigerante y calibrar las ruedas.

"El hombre de la gomería me dijo: `estas no son las ruedas de tu camioneta, ni las llantas tampoco´. La rueda de auxilio también era de un Palio u otro auto. En noviembre las había cambiado y estaban nuevas".

Finalmente, describió que denunció el caso en la fiscalía y aguarda ser convocada para presentar la documentación correspondiente.