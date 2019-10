Fórmula 1: conocé el nuevo monoplaza que competirá a partir de 2021

La compañía Liberty Media dio a conocer el nuevo monoplaza de Fórmula 1 que se utilizará a partir de la temporada 2021, bajo las nuevas regulaciones reglamentarias aprobadas por la Federación Internacional de Automovilismo.

Las mismas procuran equiparar las prestaciones entre los participantes, limitando el poderío de los equipos más fuertes, y aumentar el coeficiente de espectacularidad en pista a través de la conducción del piloto y de vehículos más equilibrados.

En tal sentido, el nuevo chasis presenta nuevo formato en ambos alerones, trompa (pegada al alerón), pontones laterales, fondo plano y llantas, las cuales ahora serán de 18 pulgadas. Las mismas serán puestas a prueba el año entrante con la Fórmula 2.

También se hará hincapié en la faz presupuestaria, estableciendo un tope máximo de inversión de 175 millones de euros por temporada, procurando que la batalla sea en invertir mejor y no en quién invierte más.

“La aprobación de la normativa en el Consejo Mundial del Deporte del Motor nos ayudará a entregar una mayor competencia para todos nuestros aficionados. Las nuevas reglas han emergido de un detallado proceso de dos años examinando los problemas técnicos, deportivos y financieros con la intención de desarrollar el conjunto de la reglamentación”, destacó Chase Carey, mandamás de la categoría.

