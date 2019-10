Villa Mitre consiguió en Patagones su primera victoria como visitante

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Una valorada victoria obtuvo Villa Mitre en Patagones, en su tercera presentación por la Liga Argentina de básquetbol.

El tricolor derrotó a Atenas por 99 a 85 y logró así su segundo triunfo de la temporada, el primero siendo visitante tras ceder el último lunes en Viedma.

El equipo de Lisandro De Tomasi contó con la tremenda actuación de Federico Harina, autor de 34 puntos con 10-14 en triples.

Por debajo, pero también importante, fue el aporte de Franco Pennacchiotti (20 y 11 rebotes), José Gutiérrez (19 y 5 asistencias) y Ramiro Heinrich (15).

"Arrancamos muy mal en la parte defensiva, porque ofensivamente en el primer tiempo metimos más de 40 puntos que es bastante para esta Liga. Nos hicieron casi 60 pero estábamos a 12, fue un regalo. Si ajustábamos la defensa iban a empezar a errar y lo entendimos. A partir de la defensa creció nuestra confianza", le contó a La Nueva. el goleador de la noche.

Villa Mitre volverá a jugar el próximo martes, en el Casanova y ante Deportivo Viedma.

El local comenzó el partido con todo: parcial de 9-0 para marcar el rumbo. El tricolor tardó 2m53 en anotar y lo hizo con un triple de Harina, a la postre determinante.

Atenas tuvo altos porcentajes en el primer tiempo (12-14 t1, 14-18 t2 y 6-10 t3), permitiéndose dominar el marcador con ventajas de 10 a 12 puntos.

Nos obstante, la visita salió mejor predispuesta al complemento y el partido fue otro.

Es cierto, el tricolor realizó un prolijo trabajo ofensivo, anotando 21, 25, 27 y 26 puntos por cuarto. Mientras que la producción del Griego fue en descenso tras las 30 unidades logradas en el 1ºC (luego sumó 28, 13 y 14).

Villa Mitre se puso a tiro rápidamente con un parcial de 12 a 4 que se coronó con una bandeja de Pennacchiotti. Luego Harina conectó un triple que igualó el juego (64-64, a 4m32 del 3ºC) y más tarde fue Heinrich el que dejó al frente a la visita por primera vez en la noche: 64-66, con 3m15 por delante en el segmento.

Con el envión y la mano encendida de Harina, el tricolor pasó de dominado a dominador.

Aplicó 5-5 t3 (completó 14-25 en el apartado) para iniciar el último cuarto -llegando el reginense a 8-11 en la planilla personal- y escapó 76-83 a 6m30.

"Recuerdo un partido en Viedma, siendo cadete, que hice 10-14 o 10-15 (en triples); no se me viene otro a la cabeza. En Villa Mitre he metido 6-10 o 7-10 como mucho. De hecho, me sorprendí cuando me dijeron que había hecho diez. Bienvenido sea porque dependimos mucho de Pennacchiotti en el primer juego y erramos bastante con Viedma. Hoy se nos abrió el aro y eso nos permite más variantes", contó el tirador.

Si bien faltaba mucho tiempo y, por ejemplo, perdió a Escobar por faltas y tenía a Gutiérrez y Amigo con cuatro personales, se sintió muy bien anímicamente y cerró el partido con más aire del pensado en el arranque.

"Es importantísimo meter una victoria en la primera gira. Con Deportivo tuvimos un gran juego, pero pagamos caro una distracción de dos minutos y se nos terminó yendo y no los pudimos agarrar. Es una gira muy positiva", completó Harina.

Posiciones:

1º) Dep. Viedma, 6 (3-0)

2º) Villa Mitre, 5 (2-1)

3º) Del Progreso, 4 (1-2)

4º) Petrolero, 4 (1-2)

5º) Quilmes, 3 (1-1)

6º) Atenas, 3 (0-3)

7º) Español, 2 (1-0)