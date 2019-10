El oportunismo y la eficacia de Tiro fueron más que el empuje y el orgullo de Comercial

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Con la suerte de ambos equipos ya juzgada para lo que queda de la temporada, la principal novedad en el triunfo de Tiro Federal (1° en la Zona B; jugará ante Sporting en cuartos de final) frente a Comercial (ya terminó su año), por 4 a 2, pasaba por otro lado en la previa.

Es que el encuentro correspondiente a la 14ª fecha de la Zona B del torneo Clausura fue el primero en la historia en ser dirigido por una cuaterna arbitral femenina.

Encabezada por Antonella Tachetti (principal), Leticia Giménez (asistente 1), Johana Menéndez (asistente 2) y Jessica Barrios (cuarta árbitra) dejaron sus nombres en la historia de la entidad madre de nuestro fútbol.

Las claves

El oportunismo del dueño de casa, que golpeó en momentos clave y sacó adelante un partido parejo y que nunca pudo hacer pesar el hombre de más desde los 20 minutos.

El equipo que dirige Emiliano Ortiz logró abrir el marcador en el primera jugada de riesgo de la tarde y fue contundente en las chances que tuvo.

Es más, aún siendo uno más desde los 20 minutos (se fue expulsado Juan Sáez en Comercial), nunca logró adueñarse del todo del trámite y debió lidiar ante un rival muy duro y que vendió cara la derrota, con una alineación con varios juveniles.

No obstante, siempre que la visita se puso en partido en el marcador, los "Turcos" pisaron el acelerador y tomaron o ampliaron la ventaja.

Luego del empate de Braian Barroso, Jaime tras un penal malogrado por Damiani puso rápidamente el 2 a 1. Y en el complemento, las 2 veces que el portuario lo tuvo contra las cuerdas gracias al empuje y a nunca bajar los brazos (Kessler tuvo 3 chances claras y hasta un tiro en el palo), el local aprovechó al máximo los espacios y en 2 contras letales selló el 4 a 2 final.

Los goles

1-0. Llanos definió con categoría -tras un buen pase de Rojas- en una trepada por la izquierda, con una defensa abierta. Ingresando por el vértice del área, el volante aurivioleta definió por arriba y al ángulo de Arzer.

Con clase define Llanos ante la salida de Arzer.

1-1. Braian Barroso aprovechó la presión del mediocampo verdiamarillo e ingresando por izquierda remató cruzado ante la salida de Arias.

2-1. Gol de cabeza de Jaime, luego de que Damiani estrellara un penal en el travesaño.

Todos miran el 2-1 de Tiro a punto de consumarse.

3-1. Pucci capitalizó perfectamente una contra e ingresando al área por la derecha, definió cruzado frente a la salida del arquero de Comercial.

3-2. Cabezazo de Juan José González ingresando al área chica, tras un córner de Durand.

4-2. Llanos culminó una contra tras un buen pase de Di Santoro, ingresando por la izquierda del área.

La polémica

"Codazo": Tachetti explica claramente la expulsión de Sáez.

A los 20 minutos del primer tiempo, Juan Sáez vio la roja por un codazo a Nicolás Pucci, cuando el volante de Tiro ingresando al área rival.

"Estaba cerca y lo que veo es que el jugador, en el afán de proteger la pelota y de disputarla, saca el codo y le impacta en la cara. Más allá de la intención, le impacta en la cara y es una jugada de riesgo", explicó la jueza principal Antonella Tachetti.

Esa fue la decisión más fuerte de Tachetti a lo largo de la tarde, en la que redondeó un correcto arbitraje en un partido sin mayores sobresaltos.

Martín Gatti, ayudante de campo de Comercial, protestando en zona de vestuarios durante el entretiempo.

La síntesis

TIRO FEDERAL 4

B. Arias 6

M. Álvarez 5

N. Hernández 5

Mancinelli (c) 6

Esperón 5

J. Jaime 6

Damiani 5

Rojas 5

C. LLANOS 7

Pucci 5

L. Goroso 5

DT: E. Ortiz

COMERCIAL 2

Arzer 5

Weitt 5

Armario (c) 6

Sáez 4

Kesler 6

Silenzi 5

Gatti 6

Schmitt 6

B. Barroso 5

Novoa 5

M. Barroso 6

DT: P. Recalde

PT. Goles de C. Llanos (TF), a los 4m.; B. Barroso (C), a los 19m.; y Jaime (TF), a los 23m. A los 20m. fue expulsado Sáez (C) y a los 21m. Damiani (TF) falló un penal.

ST. Goles de Pucci (TF), a los 10m.; J.J. González (C), a los 28m.; y C. Llanos (TF), a los 46m.

Cambios. 61m. M. Gil por Damiani, S. Fernández por Mancinelli y Di Santoro por Pucci, en Tiro Federal; 55m. J.J. González por Schimtt y Durand por Barroso, y 75m. Grippaudo por Gatti, en Comercial.

Amonestados. Esperón (8m.), en Tiro Federal; Schmitt (30m.) y M. Barroso (86m.), en Comercial.

Árbitra. Antonella Tachetti (6).

Cancha. Tiro Federal (muy buena).