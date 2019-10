Buscan a un hombre que desapareció hace 12 días cuando salía de su trabajo en Puerto Madero

La Policía busca intensamente a un hombre de 43 años que desapareció hace 12 días cuando se dirigía desde su trabajo, en el barrio porteño de Puerto Madero, a su casa en el distrito bonaerense de Berazategui.

Se trata de Marcelo Solano, que trabaja como plomero, de quien no se sabe su paradero desde el 20 de septiembre pasado alrededor de las 18 cuando tomó el colectivo 65 en la zona céntrica de la Ciudad.

Según indicó su esposa, Mariela, unos minutos antes le confirmó que iba a llegar a su casa entre las 20 y las 20:30 de la misma jornada.

"Siempre me llama antes de llegar, por eso me comuniqué a las 20 pero el celular sonaba y no atendía. A las 20:30 dejó de sonar", contó la mujer en diálogo con el canal TN.

Mariela indicó que por el momento "no hay ninguna información de lo que pudo haberle sucedido" a su esposo.

Estamos buscando a Juan Marcelo Solano, salió de su trabajo en Puerto Madero el viernes 20/9 a las 18hs y fue camino a Constitución, por favor difundir así aparece. @C5N, @RedSolidariaOK , @todonoticias @cronica @minutounocom @Fernandez_MM me ayudas a difundir. Gracias a todos. pic.twitter.com/HdCvIPxFB9 — Gabriela Batlle (@gabrielabatlle) September 30, 2019

"Recorrimos hospitales y distintos lugares, no puede ser que no aparezca por ningún lado", expresó.

La familia especula con la posibilidad de que Marcelo haya tenido un inconveniente de salud.

"Últimamente estaba muy estresado por el trabajo, la economía... Puede ser que haya tenido un tema de presión, tenía antecedentes de los padres", añadió en ese sentido Mariela, mientras que también contó que en un par de ocasiones a su marido le había sangrado la nariz.

En tanto, el hermano del hombre desaparecido, Norberto, hizo hincapié en algunas desinteligencias para empezar la búsqueda por parte de la policía.

El hombre contó que primero le dijeron que tenía que esperar 48 horas. Luego, en Berazategui le comunicaron que la denuncia la tenía que hacer en Capital Federal, les asignaron un oficial para que los acompañe a una comisaría porteña, donde tampoco querían tomar la denuncia, hasta que finalmente lo hicieron.

El hombre buscado tiene la piel trigueña, pelo oscuro crespo y lo usa corto, alrededor de 1,74 metros de altura. A las personas que puedan aportar datos sobre su paradero se les solicita que llamen al teléfono 911, o a las líneas 011- 1537566133 o 011-1563680081. (NA)