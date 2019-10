Consenso Federal no se sumará al Frente de Todos: "No esperen que nos vinculemos al kirchnerismo"

La diputada nacional Graciela Camaño ratificó hoy que Consenso Federal no formará parte del futuro Gobierno de Alberto Fernández, al subrayar que "no se va a vulnerar el mandato de la gente".

"En lo que a mí respecta, nunca he vulnerado el mandato que me dio la gente cuando me votó, y no lo voy a hacer ahora", manifestó la legisladora opositora.

En declaraciones a radio La Red, la integrante de la Cámara baja descartó la posibilidad de que Consenso Federal se sume al futuro Gobierno del presidente electo: "No creo que eso suceda. Roberto (Lavagna) fue muy claro. La gente me dio un voto y me encomendó una misión y es lo que yo tengo que cumplir".

En relación a un posible acuerdo parlamentario entre Consenso Federal y el futuro oficialismo, Camaño aseguró que acompañará mientras se trate de cuestiones que "beneficien a la gente".

Sin embargo, aclaró: "Pero nosotros vamos a conformar un bloque distinto. No esperen de nosotros algo que se vincule al kirchnerismo". (NA)