¿Qué cambió para que Napostá le pueda ganar un partido a Pueyrredón?

La primera bala fue perfectamente esquivada por Napostá, que venció a Pueyrredón y sigue con vida en los cuartos de final del básquetbol local de primera división.

El campeón vigente llegó al tercer punto 0-2, tras perder en casa 82-84 y como visitante, 86-75.

Pero se recuperó a pura personalidad y con una variante que terminó siendo clave: Juan Ignacio Bellozas, el MVP del año pasado, saltó desde la banca para colaborar con 31 puntos en el triunfo por 85 a 75.

"No recuerdo un partido mejor que este. Esperemos seguir así y que el equipo gane que es lo más importante. Yo trato de aportarle al equipo siempre más allá de que juegue bien o mal. Lo que más me duele es que el equipo pierda, así que si tengo que jugar mal y que el equipo gane, bienvenido sea", sostuvo el puntaltense.

En ese sentido, lo mostrado por el equipo de Sebastián Aleksoski en el inicio fue determinante.

El local arrancó 13-5 al frente, con gol de todos sus titulares incluido Antonio Iturrioz, interno junto a Nicolás Quiroga. Napostá totalizó 9-17 t2 en el 1ºC, aunque lo más destacado se vio atrás, con su intensidad defensiva, permitiendo apenas 12 tantos en el primer cuarto.

"Era el partido que teníamos que demostrar todo. 'Vaciarse' fue la palabra que más se escuchó: dejar todo en la cancha. Creo que eso fue lo que hicimos y por ahí no tanto por los porcentajes sino por la actitud fue que nos llevamos el partido", añadió el interno.

El amanecer del 2ºC fue el peor tramo del juego para el campeón: cinco ofensivas incómodas, que incluyeron tres pelotas perdidas (no registró pérdidas en el 1ºC), le posibilitaron a Pueyrredón arrimar a 28-20.

La visita creció al ritmo de Zalguizuri y ganó el segmento más allá de acumular un nulo 0-7 a distancia.

"Ellos no se dan por vencidos nunca y siempre corren la cancha. En contraataque nos cuesta volver un poco y eso lo descubrieron en el tercer y cuarto cuarto, por eso no pudimos nunca despegarnos del todo. Hay que mejorar el balance porque Mamo (Zalguizuri) y (Julián) Rodríguez corren la cancha muy bien y hay que tratar de frenar eso para poder llevarnos el partido en cancha de Pueyrredón", contó Bellozas.

En ese sentido, el desenlace siempre fue una incógnita más allá de que Napostá llegó a sacar 19 de luz a 2m28 del 3ºC (62-43), con buen aporte de Alemañy y un Bellozas protagonista.

"Lo hablamos con Seba (Aleksoski) ayer (por el domingo), para dar un cambio de aire al equipo. Toni (Iturrioz) venía jugando bien y se merecía jugar de inicial para entrar con otro tipo de formación y ver qué pasaba. Desde del banco capaz me cambiaba un poco la cabeza. Funcionó por suerte", admitió Juani.

Los de Piccinini arrimaron con peligro por última vez a 5m17, quedando 70-61, tras anotar su primer triple (vía Zalguizuri) y aprovechando una serie de errores del local: quinta falta personal de Gentili, más técnica -al banco- por protestar y quinta de Iturrioz.

Sin embargo, en lo sucesivo la visita apenas pudo anotar 4 puntos en 2m07 y con Bellozas cargando el tablero ajeno, el dueño de casa también pasó a ser dueño del partido.

"Sabemos que no tenemos margen de error, allá va a ser un partido muy duro, ellos van a llenar la cancha, la localía es muy fuerte. Hay que estar bien finos porque con este equipo no podés regalar nada. Es raro estar en esta situación de cero margen de error, pero también es un desafío para enfrentarlo y ver de qué estamos hechos. Este es un gran desafío para el grupo que durante el año no tuvo ningún desafío así tan grande y jugó relajado. Ahora un poco de presión nos viene bien para estar preparados", completó Bellozas.

Habrá cuarto episodio el jueves.

Esta es la síntesis

Napostá (85): Gustavo Gentili 2, Matías Martínez 17, Leonel Alemañy 9, Antonio Iturrioz 6, Nicolás Quiroga 10 (FI); Juan Ignacio Bellozas 31, Ramiro Aguirre 3, Joaquín Godio 5, Franco Leal 0 y Augusto Meneses 2. DT: Sebastián Aleksoski.

Pueyrredón (75): Mauro Zalguizuri 23, Tomás Bruni 2, Damián Foulkes 0, José Belleggia 19, Pomar Garbarino 5 (FI); Julián Rodríguez 6, Gastón Rivera 19 y Agustín Fernández 1. DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: Napostá, 28-12; 42-29 y 66-49.

Tiros libres: Napostá, 23-31 y Pueyrredón, 25-40.

Cinco faltas: Gentili, Iturrioz y Bellozas (N).

Incidencias: fue descalificado Bruni (P), por acumular dos faltas antideportivas.

Árbitros: Javier Sánchez, Néstor Schernenco y Nicolás Larrasolo.

Estadio: Antonio Palma.

Serie: Pueyrredón, 2-1.