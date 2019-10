Un joven chileno denunció que fue torturado y violado por Carabineros por ser gay

El joven chileno Josué Maureira, cuya tortura sexual a manos de Carabineros fue denunciada ayer penalmente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, amplió hoy su exposición ante Fiscalía y en una declaración pública con detalles de lo que vivió luego de que fuera detenido el pasado sábado por la noche en cercanías del Palacio de La Moneda.



Maureira, de 23 años, estudiante de Medicina de la Universidad Católica, denunció haber sido apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual, nuevamente golpeado hasta que se le quebró el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los agentes.

Basta Basta !!! CARABINEROS

"Me violaron, me torturaron, después de 2 horas me botaron de una camioneta en Nataniel Cox./Moneda. Aquí estoy con representantes de @inddhh

Vamos a difundar y denunciar"

[Video autorizado] pic.twitter.com/efU5QmCRtG