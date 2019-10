Diego Schwartzman venció al ruso Khachanov y se ilusiona en Viena

A paso firme avanzar el tenista argentino Diego Schwartzman en el ATP 500 de Viena (Austria), con disputa en superficie dura y con casi 3 millones de euros en premios, uno de los últimos torneos del año.

Peque, actual N°15 del planeta, se sacó de encima hoy al poderoso ruso Karen Khachanov (9°), segundo preclasificado del torneo, por 7-6 y 6-2 en más de una hora y media de juego, logrando así avanzar a las semifinales.

Para el jugador bonaerense, el éxito de hoy ante el jugador ruso significó el séptimo triunfo contra un tenista que ocupa uno de los 10 primeros lugares de la ATP y el cuarto en la temporada 2019.

This rally is so good, it doesn't need a caption.@dieschwartzman #ErsteBankOpen pic.twitter.com/WSxVOuD1Wi