Ganó Sportivo y quedó armada la llave de cuartos de final en segunda división

El último cruce de Reclasificación que quedaba desierto se completó esta noche con la victoria de Sportivo Bahiense sobre Pellegrini de Punta Alta por 88 a 73 (2-1).

De esta manera, se completó el cuadro de cuartos de final en el básquetbol local de segunda división.

El tricolor, que fue 7º, se medirá con El Nacional -al mejor de tres-, comenzando el viernes en el Delfo y Pacífico Ciccioli.

Así quedaron los cruces:

1º Bahía Basket vs 9º Ateneo

2º El Nacional vs 7º Sportivo

3º Argentino vs 6º Los Andes

4º Velocidad vs 5º Independiente

Tanto las semifinales como la final se jugarán al mejor de cinco, aunque la llave decisiva se llevará a cabo íntegramente en cancha neutral.

El ganador ascenderá a Primera, mientras que el equipo perdedor jugará la Promoción con Estrella o San Lorenzo, quienes están disputando la Permanencia.

Esta serie se jugará al mejor de cinco partidos y en cancha neutral.

"Creemos que no nos merecíamos quedar afuera ahora, habíamos hecho una buena campaña. Tuvimos muchos errores que nos costó la posición donde estamos y el cruce que tenemos ahora; pero nos tenemos que hacer cargo y cuando tuvimos que jugar, jugamos. Por suerte salieron las cosas y ahora a pensar en El Nacional", señaló Lucas Santarelli.

En líneas generales, el equipo de Miguel Loffredo dominó el encuentro, llegando a sacar 13 puntos de luz rumbo al descanso largo gracias a un par de triples de Villoldo y uno de Miguel García.

Incluso, el tricolor volvió mejor de los vestuarios, ganó el duelo de aleros con Tajan (4-5 t2 en el 3ºC) y alcanzó una máxima hasta ese momento de 16 tantos (60-44) a 1m15 del 3ºC.

Sin embargo, el cierre del cuarto le perteneció a Pellegrini, que con un triple de Paredes (totalizó 4-9), un doble de Lucchetti y dos libres de Taboada selló un 7-0 que le dio esperanzas.

De hecho, el parcial se estiró a 12-3, quedando 63-56 abajo a 8m07 del final.

"La idea era principalmente cerrarle el juego a Lucchetti que es el jugador desequilibrante de ellos; lo pudimos hacer en los últimos dos partidos muy bien. Y controlar el poste bajo que era fundamental. Ellos juegan mucho adentro, no descargan tanto, así que la idea era cerrarnos bastante cuando la tenían en el poste y evitar los tiro de Lucchetti solo", añadió el ala-centro.

Un doble y foul de Lucchetti achicó el margen a 69-62, con 5m41 por delante.

Sin embargo, Sportivo salió a flote con viajes a la línea (14-15 en los últimos 7m) y le puso el broche a la victoria con un triple de Tajan, restando 2m41 (81-64).

Esta es la síntesis

Sportivo (88): Joaquín Tuero 5, Julián Gutt 7, Yoel Asnaghi 17, Tomás Tajan 23, Facundo Goenaga 0 (FI); Lucas Santarelli 14, Facundo Sastre 0, Martín Villoldo 13, Miguel García 9 y Lucas Casali 0. DT: Miguel Loffredo.

Pellegrini (73): Lucas Lucchetti 15, Germán Paredes 12, Mauro Montanaro 4, Emanuel Taboada 24, Hernán Cinti 8 (FI); Rodrigo Frontalini 4, Mauricio Miguez 2 y Emiliano Boisselier 4. DT: Norberto Coll.

Cuartos: 19-20; 41-28 y 60-51.

Tiros libres: Sportivo, 23-26 y Pellegrini, 10-17.

Cinco faltas: ningún jugador llegó al límite.

Árbitros: Sebastián Giannino, Eduardo Ferreyra y Sebastián Arcas.

Estadio: Eladio Santos.

Serie: Sportivo, 2-1.