"Me siento mal, me equivoqué", dijo el jugador de Rosario Central que festejó el triunfo de River en las redes

El jugador de Rosario Central, Fernando Zampedri (lesionado), subió ayer una foto junto a su familia y la camiseta de River, celebrando la eliminación de Boca y la clasificación a la final de la Copa Libertadores.

Tras la publicación, el ex delantero de Atlético Tucumán recibió muchas críticas de los hinchas, por lo que salió a pedir disculpas.

"Quiero pedir disculpas, subí una foto sin ánimos de agredir, ni generar problemas, es lo que menos quiero tener. Estaba contento, nunca había subido una foto con una camiseta. A los 2 minutos me di cuenta que me equivoqué. No quise molestar a nadie, fue un grave error", señaló el jugador canalla.

"Respeto la decisión del hincha de que esté molesto y enojado conmigo porque la verdad que fue un error, nunca lo había hecho y me equivoqué, no se cómo manejar la situación, no me siento bien yo ni mi familia y le pido disculpas al hincha y a mi familia", agregó.

Zampedri, quien había realizado una gran campaña en el Decano tucumano, llegó a la institución rosarina en 2017 y fue campeón de la Copa Argentina.

"Aprecio y quiero un montón a Central, conseguí el logro más importante de mi carrera en este club, nadie me va a sacar eso ni lo va a borrar de mi cabeza, pero la verdad me siento mal, me equivoqué y lo tengo que asumir", dijo Zampedri en conferencia de prensa.

"Le quiero pedir disculpas a los dirigentes, yo me debo a esta institución. Conseguí el logro más grande de mi carrera acá que fue salir campeón. Le tengo un respeto enorme, es un club muy grande y lo de ayer fue un error muy grande, lo asumo, me equivoqué", insistió.

Además, habló sobre lesión que lo tiene alejado de la cancha hace meses.

"Ojalá pueda volver rápido, hoy entrené por primera vez de la operación pero no pude estar feliz por este tema. No estoy bien, me sale de adentro decir que no la estoy pasando bien pese a que comencé a correr. Voy a entrenar a full para poder volver a jugar"