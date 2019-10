Rumbo al 27 de octubre

El candidato a gobernador bonaerense de Gómez Centurión pidió que voten a Macri

23/10/2019 | 14:26 |

"Te pido que no me votes, que no votes al Frente Nos, que votes a Macri-Pichetto", manifestó el dirigente a través de un video en sus redes sociales.