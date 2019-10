en declaraciones a Futurock

"Estén tranquilos porque vamos a cuidar sus ahorros y sus depósitos en dólares", dijo Alberto Fernández

23/10/2019 | 11:46 |

Al hacer una evaluación de sus recorridas de campaña, el candidato a presidente señaló que "es muy angustiante las cosas que te dicen al oído cuando vas a los barrios" y recordó especialmente a una jubilada, que lo "abrazó y me pidió que no los olvide porque no pueden más".