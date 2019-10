"Con los números de agosto, cierro", dijo Gay y le apuntó al entorno de Susbielles

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

Por alguna razón circunstancial o por mecanismo mental de defensa, a tan solo una semana de las elecciones que definirán al próximo intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay luce más distendido que en la última entrevista de La Nueva antes de las PASO.

El jefe comunal y aspirante a su reelección por Juntos por el Cambio cuenta que acaba de charlar con la gobernadora María Eugenia Vidal para definir detalles de los últimos días de campaña. Y dice que la estrategia cambió.

--¿Qué cambió?

--Básicamente que estamos haciendo campaña. En la previa de las PASO se hizo mucho hincapié en las redes sociales, en mostrar las obras, en destacar aspectos fundamentales de la gestión, entendiendo que con la gestión bastaba, aunque la elección demostró que no es así.

“Después de las PASO cada municipio empezó a tener libertad para manejarse. Hay candidatos en el Gran Buenos Aires que proponen cortar a Mauricio Macri. Nosotros impulsamos la boleta completa porque entendemos que somos un equipo y además ganamos las PASO en todas las categorías e incluso hubo un buen respaldo en la plaza del Sí Se Puede.

“Antes habíamos desdeñado lo tradicional y nos dimos cuenta que había lugares donde no llegábamos sin cartelería o folletos. Y estamos con un trabajo más cercano al vecino, que lo veníamos haciendo, pero lo intensificamos”.

--Ganaron en todas las categorías pero usted fue el menos votado de la tira. ¿A qué atribuye el corte?

--A varios factores. Uno es que hay otras fuerzas que tienen cierta afinidad y se presentaron solo con candidatos locales, ahí puede haber una fuga. Esto había pasado en 2015 aunque no se repitió en las generales, donde hubo más homogeneidad en el voto. Igual, con los números de agosto, cierro (se ríe).

--Durante mucho tiempo utilizaron como ejes de campaña la obra pública y la transparencia, pero en estos días parecen haber puesto más énfasis en la corrupción. ¿Por qué?

--Porque es un aspecto diferencial. Uno a veces escucha propuestas de candidatos de la oposición y parece que no hubiesen gobernado ni tenido ninguna injerencia en lo que pasó en esta ciudad, donde hubo una crisis institucional muy fuerte a lo largo de 10 años. Y hubo problemas de corrupción manifiestos.

“Una gestión que se fue hace apenas 4 años tiene emblemas como José López tirando bolsos en el convento o, a nivel local, hay funcionarios condenados como Leandro Pombo y Marcelo Caramelli. Eso no puede pasar desapercibido.

“En mi primera reunión como intendente les dije a los funcionarios que confiaba en todos, pero el primero que sacara los pies del plato con el tema transparencia se iba. Y estamos llegando al fin de la gestión sin ninguna denuncia.

“Nosotros no tuvimos Carne para Todos, Coprotur, Astilleros. Y algunos que estuvieron en ese proceso hoy vuelven a mostrarse en torno del principal candidato de la oposición”.

--Si uno mira las cabezas de lista (Alberto Fernández, Axel Kicillof y Federico Susbielles) ve que no tienen denuncias en su contra. ¿A quién se refiere, puntualmente en Bahía?

--Me refiero a una forma de gobernar y hacer política. Usted menciona las cabezas, pero yo podría hablar de Verónica Magario y Cristina Kirchner que sí están siendo investigadas por corrupción. Mencioné a Carne para Todos y el responsable se está mostrando junto al candidato. ¿Cambió realmente la matriz que viene de hace mucho tiempo y que Bahía repudió? Entiendo que no. No tengo nada qué decir del candidato, pero sí de integrantes de su entorno. Por eso hacemos hincapié.

"Cuando asumimos no había una sola obra en marcha"

--Si gana la intendencia, ¿qué imagina para la ciudad en los próximos 4 años?

--Son dos etapas diferentes. Hubo una de fijar cimientos frente a un momento en que Bahía estaba anclada en el pasado. Por ejemplo, cuando asumimos no había una sola obra en marcha y luego hicimos 800 que son la base de lo que viene.

“Debemos poner más énfasis en Bahía como centro educativo y de formación tecnológica porque hoy vemos que vienen determinadas empresas debido a que advierten ese nicho. Vestas es un ejemplo, ya que puso aquí un centro de capacitación para toda la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

“En eso tenemos un programa que ya estamos instrumentando con las universidades. Hemos encontrado un muy buen eco con las nuevas autoridades de la UNS para que la universidad se aplique más al medio donde se desarrolla.

“Y si se concreta, tal como parece, la inversión para un data center de Amazon, eso nos puede coadyuvar a un programa de base tecnológica. No puedo explayarme más porque tengo firmado un contrato de confidencialidad, pero bueno, las últimas noticias salieron de Estados Unidos..."

--¿Lo de Amazon avanzaría más allá del color político que gobierne desde diciembre?

--Entiendo que sí, porque cuando esas empresas eligen un lugar prescinden de los colores políticos. Y un tema en que también hay que trabajar más es en lo ambiental, vinculado con los residuos. Bahía invierte mucha plata en recolección, tenemos una frecuencia de 6 días por semana, hay un relleno sanitario que es el contrato más importante de la Municipalidad, pero uno recorre la ciudad y parece que está sucia. Ahí falta compromiso de algunos sectores de la propia población con los cuales debemos trabajar.

“El nuevo titular del área (Matías Insausti) viene con mucha experiencia internacional y tiene ideas muy interesantes. Otro eje para los próximos 4 años es la planificación en general. Presentamos en la UNS hace 10 días un trabajo que realizamos con el BID, que eligió a Bahía como una de las ciudades emergentes de América. Allí trabajamos sobre planificación, mancha urbana, sustentabilidad, transporte”.

El futuro de Vidal, sin Marcos Peña

--¿Qué futuro le imagina a Macri y Vidal si pierden el domingo 27?

--Si se repitieran los resultados de las PASO, hay que pensar que Juntos por el Cambio tiene una cantidad de votos que no es desdeñable y, más allá de una derrota, no se puede hablar de un fin de una carrera política, mucho menos de la gobernadora hasta por una cuestión de edad. Tiene 45 años y he charlado con ella sobre su futuro en caso de no ser reelecta. Ya empieza a trabajar el 28 de octubre en eso, el futuro político de Vidal está intacto.

--¿Qué le comentó?

--Va a trabajar en un proyecto nacional con base en la provincia de Buenos Aires y habrá que ver a quiénes elige para acompañarla. Seguramente Marcos Peña no estará o, al menos, eso creo. En el caso de Macri, creo que tampoco va a dejar de hacer política pero no conozco tanto su pensamiento como para saber cuál va a ser su actitud.

