Se destapó una gran olla, el loteo que se las trae y luz verde para las cocheras subterráneas

--Buen día, Juan María, me imagino seguirás nervioso por el duelo copero del martes...

--En absoluto, nervioso deberías estar vos, aunque supongo que ya debés estar bastante entregado.

--Para nada, la fe es lo último que se pierde, aunque reconozco que la tenemos más difícil que Macri el próximo domingo. A propósito del tema electoral ¿llega Alberto mañana?

--Hasta ahora nadie me lo pudo confirmar, puede ser mañana, el martes o el miércoles.

--El que lo debe estar esperando con los brazos abiertos es Susbielles, sobre todo para intentar sumar votos en su lucha por sacarle la intendencia a Gay.

--No tengas dudas, tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio hay mucho nerviosismo por lo que puede ocurrir el domingo.

--Bueno, como reconozco que el tema político ya me tiene un poco saturado espero que hayas traído alguna otra novedad.

--Por supuesto, jamás te dejé en banda, pero qué pretendés a pocos días de las elecciones. Además, pensá que en unos días desaparecen todos, menos los problemas del ciudadano de pie.

--Es verdad, pero empezá ahora a sorprenderme con algún tema...

--Ok. Supongo que te habrás enterado de que finalizó la intervención municipal en el Parque Industrial...

--Sí claro, por lo que sé, ahora una comisión de propietarios estará a cargo hasta que en marzo haya elecciones y se elijan autoridades.

--Exacto, pero te pude conseguir datos jugosos de la denuncia penal presentada y que está en manos del fiscal Zorzano. Realmente se destapó una olla muy grande y no sólo el apuntado es Raúl Carrete, sino también otras personas que tuvieron responsabilidad en el parque industrial.

--¿Y qué encontró la intervención?

--De todo, hasta ahora está bajo siete llaves pero algunos detalles pude conseguir. La presentación estuvo a cargo del interventor, el doctor Ricardo Tapia. No están asentados en los balances ni en las cuentas de caja ni ingresos ni egresos, hay retiros por ventanilla del banco que no fueron asentados, operaciones inmobiliarias por afuera del sistema y materiales comprados por el parque industrial para destinos particulares.

--Me imagino que todo esto estará ampliamente documentado...

--Eso me dijeron, pensá que también se detectó personal pagado por el consorcio para obras particulares, incluso hay un consorcista cuyas compras de materias primas eran financiadas con dinero del consorcio y la auditoría contable dio que no hay libro de sueldos, libros de bancos... Veremos qué dice la justicia pero la denuncia, insisto, no es sólo contra Carrete.

La calle más larga

--¿Qué otro tema trajiste?

--Qué en los próximos años Pilmayquén se convertirá en la calle más larga de la ciudad porque finalmente, luego de cuatro años, está a punto de aprobarse en La Plata el gran loteo del club Argentino, junto al country que la institución posee frente al barrio de Prensa.

--¿Por qué finalmente?

--Porque el Estado tardó cuatro años en convalidar el cambio de zonificación aprobado en 2015 por el Concejo Deliberante. El proyecto del club apunta a urbanizar 11 manzanas alineadas a ambos lados de la avenida Pilmayquén que pasaron de figurar en el Código de Planeamiento Urbano como SURe (2), es decir zona suburbana recreativa a residencial parque dos.

--¿Es decir que Pilmayquén llegará hasta Indiada?

--Exacto, allí hay proyectada una rotonda, pero sumale que también se plantea la posibilidad de prolongarla hasta la ruta 33, con lo cual será, por lejos, la arteria más larga de Bahía.

--¿Qué más sabés del proyecto del club Argentino?

--Que saldrán a la venta unos 200 lotes de 17 metros de frente, con superficies que rondan entre 500 y 600 m2. Incluso para una segunda etapa, sobre tierras que el club deberá ceder, se piensa en una especie de pequeño centro comercial en calle Necochea.

Luz verde para las cocheras subterráneas

--Ya que estamos con cuestiones urbanísticas. ¿Hay algo nuevo del proyecto que contempla la construcción de cocheras subterráneas en la plaza Lavalle, explaza del Sol?

--Que el oficialismo le dará el visto bueno en el Concejo Deliberante y se supone que la oposición también lo aprobará. Lo que hace ruido es el plazo de explotación pretendido por los inversores: 30 años, con una prórroga automática de otros 20 para administrar el estacionamiento para 150 vehículos e ingreso por calle O’Higgins.

--El viernes vi movimiento de máquinas frente al barrio Comahue, entre las calles Fuerte Argentino y Cerrito. ¿Es la obra del puente de la que me hablaste un mes atrás?.

--Tal cual, ya se inició el paso peatonal sobre las vías del ferrocarril, en el camino que utilizan los universitarios, para luego tomar calle San Andrés y subir al campus. De esta forma se cumple con un antiguo pedido y se le otorga mayor seguridad a la gente que circula por ahí, principalmente estudiantes.

--¿La obra la pagan la Muni y la UNS?

--Sí, cuesta 1.100.000 pesos y 470 mil pone la Universidad, el resto la Comuna.

La crisis desatada en Hipertehuelche

--Bien. ¿Alguna cuestión comercial para destacar esta semana? ¿Los empleados de Musimundo y de Lucaioli siguen sin cobrar sus indemnizaciones?

--Sí, lo que te comenté la semana pasada sigue igual. Ahora lo más relevante pasa por el pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis realizado por la firma Hipertehuelche ante el ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, el cual fue aceptado. La firma, que tiene fuerte presencia en el sur del país con 15 sucursales, una de ellas en Bahía, se comprometió ante la Federación de Empleados de Comercio a no efectuar despidos hasta febrero próximo ni a reducir salarios, lo que trajo alivio entre los trabajadores.

--Se habló de una posible venta a la cadena chilena Sodimac...

--Sí, pero hasta ahora no hay nada. De paso aprovecho para desmentirte algún rumor que cada tanto reaparece sobre el eventual cierre o venta de la sucursal que un gigante minorista posee en ese sector de la ciudad. De hecho la firma procedió recientemente al recambio de algunos puestos clave a nivel nacional como son sus directores Comercial y de Finanzas.

--¿Novedades del puerto?

--Que nuestros amigos de El Triángulo compraron terrenos linderos para ampliar la playa de camiones y próximamente darán a conocer todos los detalles de un proyecto que promete.

Algo sobre Amazon

--¿Del tema Amazon tenés alguna novedad?

--No, salvo que el intendente Gay el viernes, en LU2, admitió que no podía referirse al tema porque tiene firmado un acuerdo de confidencialidad con esa firma, aunque terminó confirmando varias cosas que te comenté el domingo pasado, por ejemplo la compra de tres predios, dos en Bahía y uno en el distrito de Coronel Rosales.

Gay y Susbielles se verían en Tribunales

--¿Qué me contás del ámbito judicial?

--El viernes me di una vueltita por Estomba 34 y estuve en la audiencia preliminar al juicio contra los exintegrantes de la UOCRA local, encabezados por Humberto Monteros, que están acusados de conformar una asociación ilícita para extorsionar a empresarios de la construcción y trabajadores.

--Ah, leí en “La Nueva.” que el juicio se va a hacer en abril del año que viene...

--Exacto. Y te puedo confirmar algunos datitos interesantes, que tienen que ver con la política.

--Soy todo oídos.

--De no mediar contratiempos, durante el debate van a declarar como testigos nada menos que el actual intendente Héctor Gay y su máximo contrincante en las elecciones del domingo que viene, Federico Susbielles.

--¡Mirá vos! ¿Por qué?

--Por pedido del abogado Mariano Jara, defensor de Guillermo Molina, exencargado de Prensa del sindicato y uno de los 14 imputados. En realidad, me dicen que no forma parte de la estrategia del letrado sino que fue un pedido expreso del acusado.

--¿Y qué busca?

--En el caso de Gay, al parecer, que ratifique algunas declaraciones periodísticas y que confirme que para la fecha de los hechos denunciados Molina y otros dirigentes gremiales mantuvieron reuniones con él para hacerle saber la preocupación por la falta de trabajo en el sector y un pedido de ayuda social. Y a Susbielles solicitó que lo citen para que diga cuál era la forma de proceder habitual de Molina, ya que -según dijo- lo conoce de la militancia peronista. Aunque hay más...

--¿Más políticos?

--Sí. También pidió el testimonio de los actuales concejales Gisela Ghigliani y Walter Larrea, de Unidad Ciudadana, para que confirmen que en 2017 Molina prácticamente no tenía injerencia en las acciones de la UOCRA porque estaba dedicado casi con exclusividad a la campaña electoral.

--Bueno, veremos qué pasa, pero el juicio ya pinta, al menos, para entretenido. ¿Algo más?

--Un tema más. ¿Te acordás el caso del periodista justiciero que te comenté en diciembre del año pasado?

--Sí, el caso de la venta de droga que denunció Quique Iommi. Me acuerdo que el dealer estaba operando en la mesa de al lado, en una cervecería de la avenida Alem al 200.

--Exacto, tenés buena memoria. Bueno, ahora la Justicia condenó a Darío Adrián Martínez Bergesio a cuatro años y medio de prisión y al pago de 162 mil pesos por la comercialización de cocaína.

--Bien por la actitud de Iommi, quien podría haberse hecho el distraído.

--Exacto, incluso ese gesto fue destacado en el fallo y te agrego que la denuncia del periodista fue corroborada por las cámaras de seguridad del lugar.

--Bueno, vayamos levantando campamento que todavía no compré los sorrentinos del domingo.

--Dale, pero ya que estás, antes pagá la cuenta.

--Por supuesto, ya es todo un clásico que te hagas el sota. Nos vemos en una semana.