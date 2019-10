Tuvieron que rearmarse, juntar gente, entrenadores y jugadores tanto en la rama masculina como en la femenina. Y con una gran presencia en la FISA 2019, mostraron que seguirían creciendo.

El vóley tricolor busca volver a ser lo que fue y de a poco lo está logrando.

Las chicas del Sub 15 mostraron en el inicio del año para qué estaban. Viajaron a Olavarría y se quedaron con el primer puesto de la Copa de Plata.

Luego, disputaron un torneo en Santa Rosa logrando el segundo lugar en la Copa de Oro y con cuatro reconocimientos a dos de sus jugadoras: Lucila Villarreal (mejor atacante) y Bianca Gerbaudo (mejor defensora, mejor sacadora y mejor jugadora del torneo).

Dichos resultados se notaron en la convocatoria de Bianca (en la categoría Sub 13) para la preselección bonaerense, sumada a la de Manuel Godoy, en los varones del Sub 15.

En junio, los buenos resultados llegaron para el Sub 19 masculino: se consagraron campeones del Torneo Apertura luego de vencer a Espora en la final, por 2 a 0.

En tanto, el Sub 15 y Sub 17 femenino logró el tercer puesto en el torneo local, mostrándose afianzadas luego del gran comienzo de año.

Mientras que el Sub 16 finalizó en el tercer lugar del Torneo Apertura, luego de vencer a Tiro Federal.

Como consecuencia del buen trabajo realizado, las convocatorias siguieron llegando a jugadores la institución. En este caso, para ser parte del Torneo Internacional en Santa Fe para reforzar otros clubes de la ciudad. Tal es el caso de Manuel Godoy, quien fue convocado por Tiro Federal en el Sub 19, y Antonela Martínez, quien lo hizo para el Sub 19 de Liniers.

Luego de las vacaciones, continuaron con los resultados positivos. El Sub 13 se trasladó a Macachín, La Pampa, para disputar un nuevo torneo y finalizó en el tercer puesto de la Copa de Oro.

Por su parte, el Sub 15 femenino también aprovechó un nuevo viaje y estuvo en Bell Ville, Córdoba, disputando un certamen. Ante un buen nivel, perdieron el pase a semis de la Copa de Plata pero la experiencia fue más que positiva.

A poco de cerrar el 2019, el vóley tricolor buscará finalizar el torneo local con buenos resultados y mostrando el crecimiento de la disciplina y sus respectivas categorías.

A seguir.