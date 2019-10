Villa Mitre mereció un poco más, pero volvió a sufrir a Juventud Unida de San Luis en El Fortín

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Villa Mitre no pudo estirar su buena racha en el Torneo Federal A y hoy dejó su invicto como local, tras caer ante Juventud Unida Universitario de San Luis, por 1 a 0, en el partido correspondiente a la octava fecha de la Zona 2.

Si bien lo más justo hubiera sido un empate, la visita selló el triunfo con un gol de penal (mano del "Loro" González) y tomó un poco de aire en la zona baja de la tabla.

El elenco de Carlos Mungo no estuvo preciso en los metros finales y no pudo concretar lo que generó que, si bien no fue mucho, fue suficiente como para merecer el gol.

Pero claro que se topó con rival que fue ordenado, intentó ser ancho y jugar por las bandas y en la primera media hora hizo trabajar a Tavoliere.

La "Villa", en cambio, complicó casi con exclusividad por la derecha con las trepadas de Formigo y los envíos aéreos con la pelota parada, pero le faltó definición.

En el complemento, luego de un buen arranque de los puntanos que tuvieron dos chances claras en el comienzo (ambas se fueron desviadas), el local se adueñó de la pelota e hizo retroceder a su rival, que lentamente comenzó a ceder terreno dejando a De Hoyos y Martínez listos para salir de contra.

No obstante, el juego se volvió cortado y accidentado y luego de más de 15 minutos de demora (ver aparte) algo más desordenado.

Y en ese desorden, a los 56 minutos la visita llegó al gol de penal tras la mano de Héctor González, quien detuvo un envío con destino de gol (fue expulsado) luego de una doble chance de pregol, que antes había desactivado Ihitz.

Pío cambió la pena máxima por gol y Juventud consiguió su primera victoria en la temporada y otra vez volvió a ganar en El Fortín.

En los minutos finales, Villa Mitre buscó como pudo pero no logró inquietar a Lucero y se quedó sin racha y sin invicto en casa.

Accidentado

Desde los 28 minutos del segundo tiempo, el encuentro estuvo casi 20 minutos demorado luego de un fuerte choque de cabezas entre Ramiro Formigo y Juan Gobetto. Ambos sufrieron cortes y fueron trasladados en ambulancia y suturados.

Como en casa

De los últimos 23 partidos que Villa Mitre jugó como local en el Federal A, sólo perdió 4. De esos 4, 2 fueron contra Juventud Unida de San Luis: hoy y el 5 de febrero de 2018 (0-1).

LA SÍNTESIS

VILLA MITRE 0

Tavoliere 6

Manchafico 5

Laumann 5

H. González (c) 4

Ihitz 5

Formigo 5

Scasserra 5

Cocciarini 6

N. Palacio 5

Tunessi 5

C. Herrera 5

DT: C. Mungo

JUVENTUD UNIDA SL 1

J. Lucero 5

G. Ojeda 5

M. Cabrera 5

Verón 6

T. Garro 5

PÍO 7

Gobetto 5

W. Figueroa 5

Carrasco 5

F. Martínez 5

De Hoyos 6

DT: D. Alaniz

PT. No hubo goles.

ST. Gol de Pío (JU), de penal, a los 56m. A los 53m. fue expulsado H. González (VM).

Cambios. 55m. R. Acosta (5) por Scasserra, 65m. J.P. Zárate por C. Herrera y 75m. G. Jara por Formigo, en Villa Mitre; 59m. E. Garro por W. Figueroa, 63m. Varón por Carrasco y 75m. Garay por Gobetto, en Juventud Unida.

Árbitro. Santiago Ascensi (6).

Cancha. Villa Mitre (buena).