Designan a Marcelo Osores al frente de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos

Luego del Congreso Nacional que la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) llevó a cabo este viernes en el Hotel Argos de Bahía Blanca, Marcelo Osores asumió el cargo de Secretario General a nivel nacional en reemplazo de Juan Corvalán.

En el acto, que contó con la presencia de representantes de distintas estaciones marítimas y congresistas del ente gremial de todo el país, Osores tuvo el apoyo total de sus pares para ocupar el cargo principal luego de los seis períodos consecutivos que encabezó Corvalán.

"Es un desafío y un orgullo muy grande. Un día histórico para el Supa Bahía Blanca. Hay mucho trabajo por hacer y potenciar. También hay cosas por corregir. Por eso, vamos a tener participación activa y física en todos los puertos. Está gestión va a tratar de trabajar en la unidad de todos los trabajadores. Esa es nuestra primera herramienta", indicó Osores.

Por su parte, previo al paso de mando, Corvalán hizo un resumen del camino recorrido y sobre la llegada de Osores al puesto.

"Después de 6 períodos al frente de la federación, tengo palabras de agradecimiento. Todo tiene un principio y un fin. En mi proceso se han solucionado algunos problemas y hay otros que continúan. Hemos ganado luchas en el puerto y hemos perdido otras en el ministerio. La fuerza que tiene el estibador no la he visto en ningún lado y tenemos que seguir con esa unión. He cumplido 44 años en el puerto y mi sueño es que el sur sea más fuerte", deslizó Corvalán.

Luego de debatir algunos asuntos laborales y de gestión en forma privada, también se dieron a conocer los cargos principales de la flamante conducción, ocupando el Sr. Alvarez, de Necochea, el cargo de Secretario Adjunto; Carlos Mezzamico, de Mar del Plata, Secretario de asuntos gremiales; el Sr. Díaz, de Ushuaia, en Asistencia Social; Juan Columbilla, de San Antonio, en Difusión Cultural; Juan Corvalán, en Finanzas; y Nelson Estrella, de La Plata, como Pro-Secretario. En tanto, Ramón Videla (Ushuaia), Franco (Puerto Madryn), Miguel Torres (Mar del Plata), Gastón Ruiz (Santa Cruz) y Damián Centurión (Buenos Aires) se desempeñarán como revisores de cuentas.