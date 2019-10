Video: la convocatoria de Villa Mitre para copar el Casanova

Villa Mitre arrancará el próximo lunes su primera temporada en la Liga Argentina de básquetbol y convoca a sus hinchas a "copar el Casanova", la cancha donde será local.

"El Casanova es el templo del básquet argentino y el mayor testigo de todos nuestros logros", dice la entidad tricolor a través de un video que dura poco más de un minuto y medio.

La Villa debutará el lunes, desde las 21, ante Del Progreso en el Osvaldo Casanova (Santa Fe 51).

El tricolor, que será el único representante de la ciudad en la categoría, jugará en la Conferencia Sur de la competencia, donde también están Atenas de Patagones, Central Español, Deportivo Viedma, Petrolero y Quilmes.

Fixture de la primera fase

-Lunes 21/10 vs Del Progreso, de local (L)

-Lunes 28/10 vs Dep. Viedma, de visitante (V)

-Miércoles 30/10 vs Atenas (V)

-Martes 5/11 vs Dep. Viedma (L)

-Martes 12/11 vs Quilmes (V)

-Lunes 18/11 vs Petrolero (L)

-Jueves 21/11 vs Español (L)

-Domingo 24/11 vs Quilmes (L)

-Jueves 28/11 vs Petrolero (V)

-Sábado 30/11 vs Español (V)

-Lunes 2/12 vs Del Progreso (V)

-Jueves 5/12 vs Atenas (L).