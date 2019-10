"Las responsabilidades por lo que pasó con el submarino llegan hasta el presidente", dijo Tagliapietra

Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas que murió en el ARA San Juan, afirmó hoy que si la imputación que realizó ayer la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, a tres oficiales de la Armada es por delitos menores sería como "una bofetada" a los familiares, y expresó su deseo que con un eventual cambio de signo político en el Gobierno "la causa avance y se reactive la investigación".



"Llama la atención la decisión de la jueza, a días de que el Consejo de la Magistratura empezara a tomar medidas de prueba por nuestro pedido de juicio político. Tenía la causa planchada. Y llama la atención que no sepamos qué delitos se le imputan a estas personas y que no haya ordenado detenciones tampoco", dijo Tagliapietra, en declaraciones a FM Futurorock.



Yáñez imputó a tres oficiales de la Armada en la causa por el hundimiento del submarino ARA San Juan, en una resolución que adoptó el viernes pasado y que se dio a conocer ayer, pero no se conocieron los delitos por los que los imputa.



Los imputados son el capitán de corbeta Jorge Sulia, el capitán de fragata Hugo Miguel Correa y el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, que fueron citados para declarar los días 22, 23 y 24 de octubre próximos.



"Espero equivocarme, pero pareciera que los está citando por delitos menores a los jefes de la Armada, lo cual seria una cargada, una bofetada más para nosotros. Ojalá me equivoque", dijo el padre del submarinista muerto.



En tanto, Tagliapietra renovó sus críticas contra la magistrada: "Hasta lo de ayer hizo poco y nada, a 11 meses del hallazgo y ni siquiera hay un peritaje sobre las imágenes y los videos, no fue nombrado ningún perito para analizar las imágenes del hallazgo".



Además, expresó su deseo de que "con el (eventual) cambio de signo político la causa avance y se reactive la investigación" y "venga un juez que realmente tenga las ganas y la claridad para hacer las cosas bien sin importar la política".



Por último, recordó que el ministro de Defensa "Oscar Aguad sigue sin responder el pliego de preguntas y (la jueza) Yañez no lo ha intimado para hacerlo, algo que es gravísimo también".



Para Tagliapietra, "las responsabilidades por lo que pasó con el submarino llegan hasta el Presidente" Mauricio Macri.