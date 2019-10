Luis José: el candidato que apuesta al fortalecimiento de la familia bahiense

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

El pastor evangélico Luis Alberto José será uno de los 5 candidatos que se disputará la intendencia el próximo 27 de octubre y aseguró que si le toca ser elegido lo primero que hará será darle gracias a Dios y a los bahienses que lo votaron.

Sin embargo, al momento de hablar de acciones concretas aseguró que su primera medida será impulsar acciones para proteger a niños, niñas y adolescentes y generar el fortalecimiento de la familia.

El pastor se postula por el Frente Nos-Valores Para mi País, que a nivel nacional conduce Juan José Gómez Centurión.

Es docente de Letras, tiene una “amplia experiencia en el trabajo social” y en las Primarias de agosto sacó el 3,55% de los votos.

--¿Cuál sería la primera decisión que tomaría si le toca asumir como intendente el 10 de diciembre?

--Lo primero que haría sería dar gracias a Dios y a los ciudadanos por el voto de confianza. Luego conformar el mejor equipo de trabajo posible y buscar gente idónea para cada cargo.

--¿Qué temas serían el eje de su gestión?

--Creo que es muy importante impulsar el fortalecimiento de la familia como unidad básica de la sociedad y al mismo tiempo tener políticas de protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad y una política de salud para la primera infancia porque en esas etapas es cuando se gesta a ese ser individual que va a desarrollarse en nuestra sociedad.

“También pienso realizar una revisión integral de la gestión de Héctor Gay para ir evaluando los aciertos y falencias de la gestión. No para perseguir a alguien sino que nos sirva para proyectarnos con mayor certezas y poder aprender de los errores ajenos. Y en tercer término una revisión de las obras y presupuestos asignados. Buscar una mayor interacción y fortalecer las relaciones con los foros de vecinos activos y distintos entes que trabajan en la ciudad, sea en lo social, niñez o en otros ámbitos”.

“Pretendo tener un perfil de diálogo y consenso, generar cooperativas para dar empleo y buscar inversores que se acerquen a la ciudad para generar puestos de trabajo”.

--¿Lo bueno y la malo de la actual gestión municipal?

--Como punto positivo creo que el intendente armó su propio equipo de trabajo y les dio libertad de tomar decisiones, trató de eliminar ciertos vicios dentro del trabajo diario del municipio y de optimizar los recursos de la comuna.



Juan José Gómez Centurión, candidato a presidente por el Frente de Nos

“El punto negativo es no haber ido a atender reclamos de los barrios u otras instituciones, que no se han sentido escuchadas, especialmente en los últimos tiempos. Tampoco me parece correcto inaugurar obras en este momento de la campaña, como por ejemplo lo que se hizo con la mudanza de la Dirección de Tránsito o la entrega de viviendas en White de días atrás”.

--¿Qué espera del debate que se va a realizar en los próximos días?

--La expectativa es que sea una instancia que ilumine y esclarezca a la población y que resulte una herramienta útil para que para todos los candidatos puedan expresar sus proyectos.

--Preferiría hablar y gestionar con Mauricio Macri

“La verdad es que no quisiera que Alberto Fernández o Mauricio Macri fuese mi presidente”, señaló Luis José al ser consultado por quién preferiría tener como jefe de Estado.

“De todos modos, a la hora de buscar soluciones para la ciudad no tendría dificultades de hablar con quien sea. En caso de preferencia, y sin una razón muy profunda, preferiría hablar con Mauricio Macri”, agregó el pastor.