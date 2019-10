Muse: Cyborgs, sonidos del más allá y una perfomance arrolladora en el comienzo del Flow Music XP

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Combinando electrónica, sampleos, pads, sintetizadores y lo mejor de una base rockera (guitarra eléctrica, bajo y batería), Muse dejó en claro por qué es una de las bandas actuales que merecen ser cabeza de Line Up. A donde vayan.

Si a eso le sumamos la voz de Matt Bellamy (graves y falsetes brillantes), el bajo de Christopher Wolstenholme (a full con los coros) y el ritmo sutil, sin estridencias pero ubicadísimo con los graves y los pads de Dominic Howard (batería), redondeamos un espectáculo de primera.

Más allá de la música y los hits de la banda británica, el plus está en la escenografía y las performances que desarrollan a lo largo del set list. Charlando con colegas, recordábamos las performances de Pet Shop Boys combinadas con la literatura de Isaac Asimov en “I robot”. ¿Por qué no relacionarlos también con el disco de Alan Parson’s Project? Era asociación libre.

Por lo futurista, por la relación humanos-máquinas, los cyborgs y las criaturas extraterrestres, los condimentos del espectáculo que ofreció la banda de Bellamy sobre la escena fueron sorprendentes.

El comienzo del show, por ejemplo, contó con una decena de trombonistas enfundados en luces leds, bailando y tocando en sinfonía, simulando movimientos robóticos. Así, con furia, dispararon sin obstáculos “Algorithm” y “Pressure”. Fue alucinante. Y aún no llegaban los Cyborgs ni una criatura gigante similar a un Alien.

Las más de 20 mil personas presentes coreaban el riff de la eléctrica, reproduciendo lo que dominó la noche en el Hipódromo de Palermo: una asociación perfecta entre sonidos electrónicos y rock de guitarras afiladas. Ya lo había dicho Patricio Sardelli (guitarra de Airbag) en la previa: “Muse es una de las bandas de rock más importantes de los últimos 20 años. Tienen amplificadores y mantienen los solos de guitarra. Me encanta”.

La alianza entre Flow y DF Entertainment (Live Nation) comenzó el pasado fin de semana con una propuesta arrolladora que inició con Kaiser Chiefs, continuó con Airbag y concluyó con el “Simulation Theory World Tour”, de Muse. Por la imponente escena audiovisual que presentaron los ingleses no pudo haber sido mejor para el arranque de la experiencia Flow Music Experiencie. Ahora, los contenidos los podes encontrar en esa plataforma.

La asociación no sólo es buena por lo anteriormente mencionado, sino porque estratégicamente resulta un golazo para atraer bandas de primer nivel. Si no, veamos cuáles son algunos de los confirmados para el futuro: Metallica, Kish, Billie Eilish, Back Street Boys y el explosivo Line Up del Lollapalooza 2020. El bahiense Esteban Mirofsky nos prometió más sorpresas.

Todos los temas que tocó Muse, en órden de aparición

--Algorithm (Alternative Reality Version).

--Pressure.

--Drill Sergeant.

--Psycho.

--Break it to me.

--Uprising.

--Propaganda.

--Plug in Baby.

--Pray.

--The dark side.

--(Close encouters) Supermassive.

--Thought Contagion.

--Hysteria.

--Bliss.

--The 2nd Law: Unsustainable

--Dig Down (Gospel).

--STT Insterstitial 1.

--Madness.

--Mercy.

--Time is running out.

--Prelude.

--Starlight7.

--STT Insterstitial 2.

--Algorithm.

--Insterstitial 3.

--Guitar Noise.

--Metal Medley.

--Knights of Cydonia

