Alem y 9 de Julio completaron el cuadro de cuartos de final en primera división

Se completó esta noche la etapa de Reclasificación del básquetbol local de primera división.

En el Norberto Tomás, Leandro N. Alem venció a Olimpo por 97 a 87, selló la serie 2-1 y se metió en los cuartos de final.

Mismo premio logró 9 de Julio, que le ganó como visitante a Villa Mire, por 83 a 75, completó la fase 2-1 y avanzó.

En ese sentido, desde el jueves se medirán, al mejor de cinco encuentros:

1º) Liniers vs 8º) 9 de Julio

2º) Bahiense vs 7º) Alem

3º) Napostá vs 6º) Pueyrredón

4º) Estudiantes vs 5º) Pacífico

Las semifinales también irán al mejor de cinco partidos; en tanto, la gran final será a siete encuentros y en cancha neutral.

Abajo, el jueves

Por la Permanencia, el jueves en el Román Avecilla se jugará el segundo punto de San Lorenzo (0)-Estrella (1).

El perdedor de esta serie descenderá de categoría, mientras que el ganador disputará la Promoción frente al segundo del ascenso, al mejor de cinco, en cancha neutral.