Joaquín Volpe: "Hay que ver si podemos largar la final"

Sábado para el olvido el del bahiense Joaquín Volpe (Clio) en la tierra colorada de Oberá (Misiones), sede de la octava fecha de la temporada del Turismo Pista.

Joaco, 6° en la tanda clasificatoria general, fue excluido por maniobra peligrosa Tomás Fineschi (Kinetic) en la segunda serie de la Clase 3, ganada por Mauro Salvi (Etios), por lo que quedó sumamente comprometido en función del campeonato.

“En la primera vuelta, Tomas Sniechowski me pegó de atrás y me pasó Fineschi, por lo que quedé 3°. Faltando una vuelta, en la curva 3, intenté la tijera, me mandé por adentro y nos tocamos. Lamentablemente se rompió mucho el auto, hay que ver si podemos largamos la final”, explicó Volpe.

En contrapartida a la producción de Joaco, el villalonguense Juan Kreitz (March), 7° en la prueba de clasificación, redondeó un gran trabajo al arribar 5° en la primera serie ganada por Martín Badaracco (Etios); por lo que mañana partirá 10° en la final.

En la Clase 2, en tanto, el local Pablo Streitemberger (Corsa) no tuvo los medios necesarios para estar en la conversación. Tras clasificar 30°, a más de dos segundos del Poleman, Pablo cerró el sábado con el 12° lugar en el segundo parcial, ganado por Facundo Bustos (KA).

Mañana, el abanderado bahiense, quien viene de ser 13° en la pasada programación, deberá remarla desde el 24° cajón de partida en la competencia final.