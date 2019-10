Sportiva cayó ante CURNE y habrá una plaza menos en la A

Sociedad Sportiva concluyó este sábado su participación en el Torneo del Interior A 2019.

En condición de local, perdió ante Club Universitario de Rugby del Nordeste (CURNE) por 27-17, por los cuartos de final de la etapa de Reclasificación.

La derrota significó que la Región Pampeana pierda una plaza en el TDI A 2020. De todos modos, las Palomas podrían volver a jugarlo si la ganan de nuevo en el Pampeano A del próximo año.

Sportiva se vio en desventaja ya en la primera etapa, que cerró 17-3 abajo, con un penal convertido por Ignacio Ficcadenti.

En el complemento, el Blanco pudo tener algunas situaciones claras en ataque que no desaprovechó, aunque no le alcanzó para revertir la historia. Así llegaron tries de Matías Imbellone, a los 26 minutos (convertido por Fermín Santos), y del medio scrum Agustín Machado, a los 40m. (también convertido por Santos).

De esta manera, Sportiva concluyó un Torneo del Interior A muy exigente, en el que ganó un solo partido (Huirapuca 20-19) en siete presentaciones.

Por otra parte, la jornada de cuartos de final de la Reclasificación otorgó un solo ganador proveniente de la máxima categoría: El Trébol de Paysandú, que derrotó a Old Christians de Montevideo 45-19 y mantuvo la plaza.

En los demás partidos se impusieron los clubes del TDI B: Old Resian de Rosario 22-Palermo Bajo 38 y Universitario de Tucumán 18-CRAI 27.

Los cruces de semifinales serán CURNE-CRAI y Palermo Bajo-El Trébol, el próximo sábado.

Nacional de Clubes

Este sábado se jugó la primera fecha del máximo torneo a nivel de clubes del país, que arrojó los siguientes resultados:

Zona 1: SIC 10-Natación y Gimnasia 13; Duendes 21-San Luis 16 y CASI 45-Los Tarcos 12.

Zona 2: Belgrano 40-Tucumán RC 24; Urú Curé 28-Regatas 34 y CUBA 7-Jockey de Rosario 17.

Zona 3: Marista 27-Alumni 27; Hindú 19-Tucumán LT 0 y Jockey (Córdoba) 14-La Plata RC 47.

Zona 4: Gimnasia de Rosario 28-Newman 19; Pucará 17-Córdoba Athletic 13 y Mar del Plata Club 28-Atlético del Rosario 14.