En limpio: así quedó la agenda del Mundial de Japón

Luego de la cancelación de dos partidos por la llegada del tifón Hagibis -con los vientos y las lluvias más intensas de los últimos 60 años en Japón según se pronosticó- la agenda del Mundial de rugby entregará este fin de semana 5 encuentros, de no mediar nuevas suspensiones.

Según informes de la Agencia Japonesa de Meteorología será la del sábado la jornada de mayor impacto para este fenómeno. Por eso se cancelaron Nueva Zelanda-Italia del grupo B e Inglaterra-Francia del C, equipos a los que se les decretó empate en 0 (dos puntos para cada uno).

De momento no surgieron novedades respecto de Irlanda-Samoa, que se jugará mañana 7.45 en Fukuoka, extremo norte de la isla Kyushu (la primera hacia el sur).

Se trata de un partido clave de los dos que restan disputarse en el grupo A, donde irlandeses, japoneses y escoceses se juegan la clasificación a cuartos de final del Mundial de Japón.

El otro choque de esta zona que decidirá será el que afrontarán Japón-Escocia el domingo a las 7.45. El primero cruzará frente a Sudáfrica y el segundo ante Nueva Zelanda.

La policía coloca carteles de alerta de tifón en Kakewaga.

La agenda de partidos del fin se semana es la siguiente:

+ Irlanda-Samoa, sábado a las 7.45 (grupo A). Televisará ESPN 3.

+ Namibia-Canadá, domingo desde las 0.15 (zona B).

+ Estados Unidos-Tonga, domingo a las 2.45 (sector C). Por ESPN 3.

+ Gales-Uruguay, domingo a partir de las 5.15 (grupo D). Lo pasa ESPN 2.

+ Japón-Escocia, domingo desde las 7.45 (zona A). Pantalla de ESPN 3.

Australia cerró este viernes su participación en la primera fase del Mundial con deslucida victoria ante Georgia por 27-8, en un partido marcado por la lluvia y el viento en el Shizuoka Stadium, en los primeros azotes del temido tifón Hagibis.

Los Wallabies ya estaban clasificados para cuartos de final antes del partido por el grupo D, pero esperaban dejar un mensaje de autoridad en la cancha al resto de rivales, con la fase final a la vista.

Highlights: @wallabies vs @georgianrugby in Pool D at Rugby World Cup 2019 #RWC2019 #AUSvGEO pic.twitter.com/ArLB7rBatr