Matilda Blanco: “La clave está en aceptarse y crear un estilo propio”

Laura Gregorietti - lgregorietti@lanueva.com

La columnista de moda Matilda Blanco pasó por nuestra ciudad con una propuesta que invita a ver la moda desde otro lugar.

“Es un momento para aprender a no ser esclavas de la moda, sino a buscar armar nuestro propio look. La idea es animar a las mujeres a que se acepten, se conozcan y puedan encontrar su estilo, que no estén pendientes de las tendencias, sino que aprendan a combinar todo lo que se usa con sus cuerpos y su personalidad”, dijo minutos antes del desfile realizado en el patio de comidas del Bahía Blanca Plaza Shopping.

La charla hizo hincapié en que las mujeres, sin importar edad, estética o profesión puedan convertirse en personas más seguras a través de un cambio de imagen.

“Demasiado sufre la mujer de este país con el tema de los talles, me parece que la intención es que puedan tomar la moda, adaptarla y recrearla de otra manera. No ser esclava, para no frustrarse, pero sí trabajar para poder crear la mejor versión de nosotras mismas. Que este cambio de imagen pueda llevarnos a estar mejor, a divertirnos”.

Asesora de imagen e influencer, crítica de moda y una de las estilistas más prestigiosas de la industria, Matilda Blanco es editora en Revista Luz -donde realizó más de 300 portadas con diferentes celebridades- “La Nación” Revista, OHLALÁ! Y Harper's Bazaar Latinoamérica, entre otras.

Realizó y produjo más de 1300 desfiles en toda su carrera.

“En esta temporada viene mucho el color cítrico, amarillo, verdes, naranjas, todos muy vibrantes. Tendremos el blanco y el negro como tendencia absoluta, muchas flores, rayas, un verano de mucho color”, aseguró.

“A la moda no hay que sufrirla. El tip mas importante es aceptarse, conocerse bien y así poder generar un estilo propio”, contó la actual “Jefa” del taller en el programa “Corte y Confección” que se emite por Canal 13 (7 de Bahía Blanca).

En la charla también hizo un breve repaso de su historia con la moda y todo lo que vivió para poder armar el personaje que brinda en la televisión.

Matilda comenzó en TV como columnista de moda de “Este es el show”, “Nosotros a la mañana” y “Hay que ver”, hizo su paso por el Bailando 2019 y escribió un libro, “Matilda te viste a la moda”, que lleva tres ediciones agotadas y desde 2016 posee una app que enseña a vestirse: “Matilda Blanco App”.

Se considera una amante del arte, conectada con el planeta y activista por los derechos de los animales.

“¿Qué no puede faltar en un placard? Un blazer negro. Siempre hay que tener por lo menos uno”, concluyó.